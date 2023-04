La maggior parte dei supermercati hanno ormai adottato l’uso delle applicazioni mobili per tutti i dispositivi: dalla raccolta dei volantini offerta ai buoni sconto, le app di ciascun marchio presentano caratteristiche differenti. Vediamo di seguito alcuni esempi di app più famose e di come sia possibile sfruttarle per una spesa ancora più conveniente presso il proprio supermercato di fiducia.

App e offerte online dei supermercati

Come appena introdotto, ormai quasi tutte le grandi marche di distribuzione di beni quali i supermercati, hanno una propria app disponibile per tutti i dispositivi mobili. Possedere l’app del proprio supermercato di fiducia, generalmente, garantisce i seguenti servizi:

Sfogliare volantini online

Portare sempre con sè la carta fedeltà

Accumulare punti

Accumulare buoni sconto e coupon

Una prima diversificazione di app dei diversi rivenditori si ha a partire dal tipo di format del supermercato, ovvero discount o non discount. L’applicazione mobile di un marchio come Lidl e un marchio come la Coop presentano una grande differenza di fondo: la prima, quella del discount, incentrata principalmente sul risparmio sulla singola spesa; la seconda focalizzata principalmente su programmi specifici per i soci del marchio. Vediamo di seguito alcuni esempi di alcune tra le migliori app di offerte di supermercati del momento.

L’applicazione Lidl Plus

Come primo esempio di app volta al massimo di risparmio, non poteva che esserci quella del famoso supermercato discount Lidl. Fin dalla prima apertura a Verona nei primi anni Novanta, il supermercato Lidl è ormai conosciuto in tutta Italia occupando il primo posto sul podio dei supermercati discount del territorio nostrano. Offrendo settimanalmente sconti e promozioni sia sull’alimentare che sul non food, l’App Lidl Plus è indubbiamente una tra le applicazioni che permettono di risparmiare di più rispetto ad altri supermercati discount. Il primo fattore è dato dalla possibilità di poter sfogliare in ogni momento il volantino Lidl della settimana. L’opuscolo, uno tra i più ricercati in Italia, offre migliaia di offerte settimanali di ogni tipo e sull’intera gamma di prodotti del marchio. Accanto al volantino settimanale, sull’App è anche possibile venire a conoscenza di novità sulle offerte di Lidl Shop online, con prodotti non food in offerta di ogni tipo, dall’arredamento a prodotti per animali domestici. Un secondo grande vantaggio dell’app Lidl Plus sono i coupon: quelli settimanali e i “coupon plus”. I coupon Lidl settimanali sono buoni sconti applicabili a specifici prodotti scontati di settimana in settimana; il programma coupon plus, invece, è un nuovo metodo per risparmiare accumulando punti ad ogni spesa. Scansionando l’app al momento del pagamento, l’app permetterà di tener conto di ogni singola spesa fino ad arrivare al traguardo con prodotti omaggio e sconti monetari sulla prossima spesa.

Nuova App Coop

Un altro esempio di app con migliaia di offerte pensate per i suoi soci è la nuova App Coop: il marchio è infatti uno con i programmi per i soci più vari. Come si legge sul sito ufficiale del marchio Coop, sottoscrivere la propria Carta socio Coop e portarla sempre con sé nell’applicazione mobile, significa entrare a far parte di un ente che non è una società di capitali, bensì una cooperativa che utilizza le proprie risorse per difendere il potere d’acquisto di tutti. Scaricando la nuova app Coop disponibile sia per IOS che per Android, tutto il mondo di offerte Coop sarà a portata di mano: servizi per i soci, promozioni, volantini Coop settimanali, vantaggi, iniziative pensate dalla proprio Cooperativa di fiducia, e molto altro ancora. Scaricando l’app sarà anche possibile salvare il proprio punto vendita preferito e scoprire tutte le promozioni e i servizi attivi grazie alla nuova modalità in-store, ma anche sfogliare online tutti i volantini Coop grazie ai comodi filtri di ricerca e scoprire un mondo di convenzioni legate al tempo libero, alla cultura e al benessere. Ovviamente l’app Coop permette anche di salvare la Carta Socio in formato digitale per averla sempre a disposizione e fare la lista della spesa aggiungendo i prodotti in offerta. Anche nel caso dei supermercati Coop è possibile fare parte di periodiche raccolte punti e sfogliare il catalogo premi online sul proprio telefono.

Siti di volantini online