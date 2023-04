Volley. Coppa Calabria Femminile, la Todosport, al tie break conquista la finale

Todosport 3 – Raffaele Lamezia 2

Progressione set: 22/25 – 25/14 – 25/10 – 18/25 – 15/13

Todosport: Buonfiglio ( L1 ), Dodaro, Flores, La Gamba, Lavecchia, Lo Bianco ( L2 ), Malerba, Massara, Montalbano, Sorrenti, Vinci D, Vinci M.

Raffaele Lamezia: Butera Alessandra, Butera Aurora, Cittadino, Giampà ( L2 ), Morello, Papa, Paradiso, Schirripa ( L1 ), Stella, Strangis, Tomaino, Torchia

Arbitri: Mirko Danilo Sapone e Luca Verta

Paola.

Al termine di una vera propria battaglia, giocata da due ottime squadre, la Todosport ha la meglio sulla Raffaele Lamezia e stacca il biglietto per la finale di Coppa Calabria Femminile, che si giocherà domani pomeriggio a Paola. Dicevamo della partita, vibrante, emozionante ed anche godevole a livello tecnico. Sul parquet paolano sia la Todosport e la Raffaele Lamezia, se le sono date di santa ragione. Cinque set belli, tirati che hanno divertito il pubblico presente, in cui nessuna atleta si è mai tirata indietro. Il primo set è stato vinto dalle ragazze di Mister Torchia, che al momento giusto hanno saputo piazzare il colpo letale. Secondo e terzo la Todosport è rientrata in campo, con la giusta concentrazione ed ha avuto, diciamo vita più facile e se li è portati a casa con i punteggi di venticinque a dieci e venticinque a diciotto. Nel quarto set, bravo Torchia a motivare le ragazze della Raffaele Lamezia che hanno stretto i denti ed hanno pareggiato i conti, portando la gara al tie break. L’ultimo set è stato bello ed emozionante, ma alla fine la Todosport ha avuto la meglio. Onore alle valorose e brave avversarie lametine, a cui va dato il merito di aver dato tutto. Domani la squadra vibonese incontrerà la vincente tra le padrone di casa del Paola e del San Lucido.

GIANLUCA VASAPOLLO