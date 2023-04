Basket Under 14. La Kairos M&C Vibo Valentia cade a Pianopoli, ma centra la Final Four

Cestistica Lamezia 2.0 72 – Kairos M&C Vibo Valentia 54

Cestistica Lamezia 2.0: Palmieri 15, Barberio 2, Longo 33, Strangis 16, Strangis 6, Muraca, Lombardo, Fazio, Rocca, Ciambrone, Greco, Bonadio.

Kairos M&C Vibo Valentia: Piccione T 10, Anello 13, Piccione E 4, Lico 4, Ravese 11, D’Ambrosio 10, Finocchiaro 2, De Lorenzo, Vasapollo, Messina, Barbalaco

Pianopoli

La Kairos M&C cade in quel di Pianopoli contro la Cestistica Lamezia 2.0, un ko che però non è grave e non comporta nulla a livello di passaggio del turno, visto che i giovani vibonesi hanno conquista la Final Four di questo campionato. Contro i lametini, si è vista una Kairos svogliata, e poco incisiva, che alla fine è meritatamente capitola davanti ad avversari più concentrati. Può capitare, soprattutto arrivati a questo punto della stagione, dove le squadre lavorano molto di più, in previsione dei prossimi appuntamenti importanti, per cui i ragazzi accusano i carichi. Da segnalare le prove di Anello, tredici punti per lui.