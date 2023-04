Prelievo a Domicilio a Milano: Tutti i vantaggi di fare gli esami del sangue a casa

In passato, fare esami del sangue significava programmare (a volte anche con un largo anticipo) un appuntamento con un medico o con un laboratorio ed aspettare in una lunga fila di persone per poter procedere al prelievo, perdendo anche diverso tempo tra spostamenti ed attese varie.

Ma ad oggi, grazie al progredire della tecnologia e soprattutto anche grazie all’avanzare dei tempi, è possibile eseguire prelievi del sangue anche comodamente da casa propria: sono nate alcune attività come quella di Prelievo a Domicilio che si occupano proprio (tra le altre varie attività sanitarie) di effettuare prelievi del sangue a domicilio in tutta Milano, hinterland compreso.

Gli esami del sangue da fare presso casa propria stanno, in questi ultimi anni, diventando sempre più popolari …e per una buona ragione! In questo articolo, vedremo ed analizzeremo i vari benefici di fare esami del sangue a casa propria.

Uno dei maggiori vantaggi di fare un prelievo a domicilio è la convenienza.

Facendo un prelievo a domicilio non è più necessario riorganizzare il proprio programma (…o i propri turni di lavoro!) per trovare il tempo per un appuntamento dal medico prelevatore oppure per fare un viaggio in macchina fino a raggiungere il laboratorio analisi magari dovendosi svegliare molto presto per poi fare code in macchina ma anche in sala d’attesa.

Con gli esami del sangue a domicilio, puoi scegliere un orario che è conveniente per te, ovviamente basta che sia conforme con la disponibilità dei medici prelevatori: generalmente tra la mattina e la mattinata presto. Tutto ciò di cui hai bisogno, ci spiega “Prelievo a Domicilio” di Milano, è chiamare il centralino per fissare un appuntamento; è in questa chiamata che ti sarà detto come doverti comportare, oltre che eventuali ulteriori possibili necessità per effettuare il prelievo sanguigno come, ad esempio, se sarà necessario effettuare il prelievo a digiuno oppure no.

Tutte le ulteriori necessarie informazioni ti saranno date proprio per via telefonica.

Massima privacy e nessun “disagio” per farsi prelevare il sangue in luoghi pubblici.

Prelievi a domicilio Milano? Devi sapere che i prelievi a domicilio offrono inoltre una più che ovvia privacy oltre che un’elevatissima discrezione. Puoi effettuare il prelievo del sangue nel comfort della tua abitazione senza doverti preoccupare minimamente nemmeno della tua privacy. Ciò può essere particolarmente importante per tutte le persone che hanno paura degli aghi o che hanno ansie legate alle procedure mediche… o anche per tutti i soggetti che, per un motivo o per l’altro, ci tengono in particolar modo alla loro privacy.

Un altro vantaggio di farsi fare gli esami del sangue a casa propria?

Si risparmia tempo oltre che le spese legate agli spostamenti.

Non devi preoccuparti di sottrarre troppo tempo dal lavoro (o dai tuoi studi) per dover andare ad un appuntamento dal medico oppure in un laboratorio. Col prelievo a domicilio e dunque con gli esami del sangue fatti a casa propria, è possibile raccogliere il campione ed inviarlo per l’analisi senza neppure uscire di casa. Ciò consente di risparmiare tempo, denaro legato a spostamenti e parcheggi oltre che risparmiare anche la propria energia per tutte le persone particolarmente stanche o affaticate per via di patologie/possibili infermità o più semplicemente per l’età avanzata.

L’accuratezza:

Gli esami del sangue a casa sono accurati esattamente come i test effettuati in uno studio medico o direttamente in un laboratorio.

I kit e le attrezzature utilizzate nei prelievi a domicilio su Milano, come per tutto il resto d’Italia, sono di alta qualità e sono rigorosamente testati e ovviamente anche conformi alle normative vigenti.

Ciò significa che puoi fidarti dei risultati dei tuoi esami del sangue effettuati a casa tanto quanto ti fideresti dei risultati di un test eseguito tramite un ambiente medico e/o un laboratorio di analisi.

Monitoraggio della salute:

Fare esami del sangue a casa ti consente di monitorare la tua salute, anche in maniera continuativa, il tutto restando comodamente a casa tua.

Puoi, per esempio, sottoporre a test (e dunque anche costantemente senza dover uscire di casa) i tuoi livelli di zucchero nel sangue se soffri di diabete o controllare i livelli di colesterolo se hai il colesterolo troppo alto, il tutto senza doverti recare di continuo in laboratorio, in uno studio medico autorizzato oppure in farmacia. Con i prelievi a domicilio puoi anche monitorare i tuoi livelli ormonali o fare dei check-up completi, eventualmente anche check-up donna e quelli per le malattie sessualmente trasmissibili.

Ciò consente di tenere uno storico di analisi mediche e di tenere in sicurezza la propria salute e di apportare le modifiche necessarie al proprio stile di vita o, se necessario, di andare a consultare un medico avendo già con dei dati alla mano.

Gli esami del sangue a domicilio possono essere anche più convenienti rispetto ai test effettuati in un ambiente medico.

Spesso non è necessario pagare per la visita di un medico o costi aggiuntivi associati a una visita di laboratorio. Gli esami del sangue a casa possono essere coperti da assicurazioni o Convenzioni ASL, il che significa che molte volte è anche possibile risparmiare denaro sui costi del servizio / della prestazione.

In conclusione possiamo affermare che, gli esami del sangue a casa propria, grazie al servizio di prelievo a domicilio, offrono molti vantaggi ma, forse, il migliore di tutti sta proprio nella comodità per l’utenza del servizio: infatti, specialmente per le persone inferme, incidentate o particolarmente anziane, quella del prelievo a domicilio, può essere un’ottima alternativa al prelievo tradizionale in uno studio medico o in un laboratorio di analisi.

Se stai cercando un modo più discreto per eseguire gli esami del sangue (e al tempo stesso risparmiando tempo oltre alle spese del tragitto da casa al laboratorio analisi) considera di fare il prelievo a casa e ricorda: consulta sempre il tuo medico prima di prendere qualsiasi decisione importante in ambito medico-sanitario.