Luca Silvestrone, fondatore e presidente di Confederimprese, da sempre dedica particolare attenzione al settore delle piccole e medie imprese italiane. Attraverso studi ed analisi ha cercato di comprendere le sfide e le opportunità che queste realtà imprenditoriali devono affrontare nell’attuale contesto economico nazionale. In questo articolo analizzeremo il ruolo di rilevanza delle PMI in Italia, l’evoluzione e innovazione tramite il supporto delle sue riflessioni.

L’importanza delle PMI in Italia

Già nel 2005 Luca Silvestrone, assumendo la carica di Direttore Generale dell’associazione di Servimpresa, ha dato vita ad un Centro Servizi Nazionale per le PMI, ancora oggi considerato un modello di produttività. Nel 2013, diventando Direttore Generale del Centro Studi Nazionale, ha potuto attuare al meglio operazioni di tutela e difesa delle imprese e dei contribuenti.

L’Italia è stata tradizionalmente considerata un paese di piccole e medie imprese (PMI). Questo settore rappresenta una grande forza nel motore dell’economia del nostro paese, in grado di fornire una grande quantità di posti di lavoro e sostenere l’innovazione e la crescita economica a livello nazionale. Secondo Luca Silvestrone, il ruolo delle PMI in Italia non può essere sottovalutato.

Le PMI rappresentano il 95,05% di tutte le aziende italiane e danno lavoro a circa 15,5 milioni di persone. Oltre a questo, contribuiscono per il 28,7% del PIL del paese. Ciò dimostra che, sebbene possano essere piccole, le PMI sono fondamentali per la nostra economia.

Secondo Luca Silverstrone, il potenziale delle PMI è enorme e spesso trascurato. Molti imprenditori italiani non vedono il valore dell’innovazione e della tecnologia, pensando che sia un costo superfluo. Tuttavia, l’adozione di nuova tecnologia può aumentare la produttività e la competitività dell’impresa, sia a livello nazionale che internazionale.

Le PMI sono, quindi, il cuore dell’economia italiana ed è importante che gli imprenditori ne riconoscano il valore e siano disposti ad adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato, sfruttando il potenziale offerto dalla tecnologia per mantenere la loro competitività.

PMI e la nuova riforma fiscale

La riforma fiscale discussa dal governo italiano per le PMI prevede l’implementazione dell’IRES a due aliquote, il che dovrebbe avere un impatto significativo sulle piccole e medie imprese italiane. Secondo Luca Silvestrone, uno dei maggiori esperti nel settore fiscale, questa riforma comporterà un duplice effetto:

● Conseguenza positiva: la fiscalità delle imprese, in primo luogo, in quanto la riduzione della percentuale fiscale applicabile all’utile netto renderà più agevole il pagamento delle tasse per le PMI.

● Conseguenza negativa: tale riforma potrebbe generare un maggior divario fiscale tra le grandi e le piccole imprese, poiché le prime hanno una maggiore elasticità e flessibilità rispetto alle seconde nell’affrontare una riforma di questo tipo.

Inoltre, la riforma fiscale potrebbe avere un impatto sulla capacità di accesso alle risorse finanziarie delle PMI, poiché potrebbe comportare un maggiore livello di rischio per le banche e per gli investitori nel settore.

In ogni caso, è importante comprendere che questa riforma fiscale rappresenta una scelta importante per il futuro delle piccole e medie imprese italiane e che, al fine di assicurare la massima efficacia, sarà essenziale dotarsi di strumenti adeguati per monitorare gli effetti e per trovare soluzioni adeguate alle problematiche che ne derivano.

Il ruolo delle PMI nel PNRR

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato creato dal governo italiano per rispondere all’emergenza causata dalla pandemia di COVID-19 e per rilanciare l’economia del paese. Secondo il presidente Confimprese, le PMI svolgeranno un ruolo centrale.

Le PMI rappresentano infatti il 90% del sistema produttivo italiano, e in virtù della loro agilità e flessibilità possono reagire velocemente alle nuove sfide, tanto da essere spesso considerati il volano dell’economia italiana. Proprio per questo il PNRR prevede diversi interventi a favore delle PMI, volte a sostenere la loro modernizzazione e innovazione. Ravvivare le attività delle PMI potrebbe infatti essere una leva efficace per rinvigorire l’economia del paese.

Luca Silvestrone sottolinea che l’efficacia degli interventi destinati alle PMI dipenderà dall’efficienza del sistema di finanziamento e dall’accesso reale alle risorse. Infatti, l’accesso ai finanziamenti è stata una delle principali criticità per le PMI anche prima della crisi del coronavirus. In una recente intervista, Silvestrone, ha rivelato l’importanza di sfruttare al meglio le risorse messe a disposizione dal PNRR per una crescita economica nazionale e internazionale.

Sarà fondamentale l’impegno delle stesse PMI nel rendere il loro business più sostenibile, meno dipendente dalle risorse a disposizione dello Stato e più attento alle esigenze del mercato esterno. Il ruolo delle PMI potrebbe, quindi, rappresentare la chiave del successo del piano stesso, anche se la necessità è quella di garantire una corretta attuazione della strategia delle imprese e degli strumenti messi a disposizione attraverso una lungimirante azione del governo e una collaborazione efficace tra i diversi attori. Solo così, sarà possibile favorire la crescita economica del nostro paese e migliorare le condizioni per le generazioni future.