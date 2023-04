Trema Catania: forte scossa di terremoto chiaramente avvertita dalla popolazione

La terra ha tremato oggi pomeriggio in Sicilia. Una forte scossa di terremoto è stata registrata a Catania alle 14.06. L’evento sismico è stato chiaramente avvertito dalla popolazione. In base alle prime stime dell’Ingv, il sisma avrebbe avuto una magnitudo compresa tra 4.4 e 4.9.

L’ingv di Catania conferma la forte scossa di terremoto di magnitudo 4.5 con profondità 20.2 km, registrata vicino ad Aci Castello. Dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia fanno sapere inoltre come la scossa si sia sentita con particolare evidenza nella zona etnea di Acireale e siano arrivate segnalazioni sino a Caltagirone. Agli esperti dell’Ingv, per via della profondità, “stupirebbe l’eventualità di danni”, al momento non segnalati.

Il terremoto di venerdì pomeriggio sarebbe stato avvertito non solo nella provincia di Catania, in alcuni comuni in particolare, come a Caltagirone, ma fino a Messina e Siracusa, inclusa Ortigia. Segnalazioni anche da Ragusa e da Reggio Calabria.