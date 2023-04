Controllo serrande garage – periodicamente indispensabile

Sono tante le persone che si vorrebbero rivolgere al servizio controllo serrande garage perché vogliono tutelare eventualmente un investimento che hanno fatto per quanto riguarda una cosa così importante.

Oppure perché è capitato loro di doversi recare al lavoro ma una volta arrivati davanti alla saracinesca del box auto, oppure garage, o qualunque altra cosa simile, si sono accorti che faceva rumore essa perché era come se fosse pesante. Proprio per questo non riuscivano ad aprire la serranda garage in nessun modo, nemmeno mettendo molte forze.

Questo è indice di una scarsa manutenzione perché di solito quest’ultimo problema provoca questo tipo di situazione nel senso che molti ignorano che la serranda ha bisogno di adeguate cure e attenzione perché altrimenti ci sarà bisogno di chiamare un esperto che si occupi di controllarla ed eventualmente di ripararla, nonché nella peggiore delle ipotesi di sostituirla.

Nella pratica comunque una serranda piccola, al di là se parliamo di una manuale o di una elettrica, per funzionare in maniera ottimale, c’è bisogno di ogni due tre mesi di manutenzione,anche perché si parla di un sistema automatizzato.

Ed ecco perché ci sarà bisogno di ricorrere a un tipo di servizio legato alla riparazione di questa serranda. Fermo restando che prima abbia bisogno di controllarla per capire se c’è bisogno di un intervento drastico oppure se tutto sarà fatto in maniera veloce e risolutiva.

Sempre parlando della manutenzione dobbiamo anche tener presente che ognuna di essa è diversa: però in generale gli interventi necessari se vogliamo che la nostra serranda duri molto tempo sono di due tipi e cioè quello legato alla manutenzione ordinaria reale e quello legato alla manutenzione straordinaria.

Informazioni sulla manutenzione ordinaria e straordinaria delle serrande

Per quanto riguarda il primo tipo di manutenzione lo dobbiamo legare a un qualcosa che nei limiti del possibile possiamo fare in autonomia nel senso che possiamo lubrificarlo ogni due tre mesi.

Però prima di fare questo dobbiamo pulire bene le guide eliminando residuo di polvere con un panno asciutto.Per lubrificare però non dobbiamo utilizzare olio da cucina che è nemico delle serrande e può portare problemi.

Ma dobbiamo puntare su un prodotto adatto che dovrebbe essere spray se possibile a base di puro olio di silicone.

Però sarà anche importante non eccedere nella lubrificazione perché altrimenti otterremo l’effetto opposto. Ma soprattutto se il rumore persiste dobbiamo lubrificare anche gli snodi, eseguendo però il procedimento in maniera corretta cioè quando la serranda è chiusa. Inoltre dobbiamo metterci dall’interno e da una distanza di almeno 10 cm.

Invece per quanto riguarda la manutenzione straordinaria consisterà in una operazione più incisiva e tecnica e che va eseguita almeno due volte l’anno ma sempre da parte di un esperto perché noi non possiamo farlo non essendo del settore e anzi potremmo addirittura creare dei danni irreparabili.

invece il tecnico verrà promosso sopra il luogo e verificherà se il danno riguarda la parte elettrica oppure no E nel momento in cui farà la diagnosi ci dirà anche quello che potrebbe essere il prezzo.