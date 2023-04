Musei. Gli appuntamenti del fine settimana e del 25 aprile a Bologna e in città metropolitana

Il Museo del Patrimonio Industriale per sabato alle 16 propone il laboratorio “Leggere e sperimentare in Museo: Infinito. I magici cicli dell’universo”, dedicato ai bambini dai 4 ai 6 anni. Per informazioni e prenotazione (obbligatoria e da effettuarsi entro le 13 di venerdì 21 aprile) a: telefono 0516356611 / mail: [email protected]

Alle Collezioni Comunali d’Arte sabato alle 16 visita guidata alla mostra Leggiadro Barocco. L’attività giovanile di Giuseppe Marchesi detto il Sansone. Informazioni: tel. 051 2193998 / [email protected]

Tra i numerosi appuntamenti all’Orto Botanico ed Erbario, segnalimao sabato e domenica alle 10.30 “Tesori nascosti. Alla scoperta dell’Erbario”, visita guidata tematica per adulti e ragazzi dai 14 anni in su, accompagnati da un adulto. Inoltre, il 25 aprile l’Orto Botanico ed Erbario è straordinariamente aperto e vi propone attività per grandi e piccini: alle 11, Il Gioco dell’Oca Botanica, laboratorio didattico, per bambini da 8 a 10 anni. Alle 11 la visita guidata L’Orto del giorno. Per conoscere tutta la programmazione dei musei d’Ateneo e prenotare 👉 https://sma.unibo.it/it/agenda

La Pinacoteca Nazionale di Bologna vi invita domenica e martedì 25 aprile alle 16.30 alla visita guidata “La stagione del Rinascimento a Bologna”. Le attività sono comprese nel costo del biglietto di ingresso al museo. La prenotazione è obbligatoria all’indirizzo mail [email protected], le prenotazioni si chiudono il giorno precedente l’evento. Inoltre, la Pinacoteca sarà aperta anche lunedì 24 aprile.

Imola

I Musei civici sono aperti al pubblico anche il 25 aprile. Martedì sarà possibile passeggiare sugli spalti della Rocca Sforzesca ammirando la meravigliosa vista sulla città dalla terrazza del mastio e visitare le stanze di Palazzo Tozzoni, che conservano intatto il fascino di una nobile dimora del settecento. Per informazioni: tel. 0542 602609 / [email protected]

Marzabotto

Avete mai pranzato sull’erba in un’area archeologica? Non perdetevi, domenica, il primo appuntamento con “Pic-Mic: i pic-nic al Museo” al Museo Nazionale Etrusco.

La prenotazione non è obbligatoria ma consigliata. Per informazioni: [email protected]

E alle 16 potrete assistere alle “prove aperte del coro Farthan”, una suggestiva immersione nelle sonorità antiche ed etrusche.

Pianoro

Domenica alle 9 camminata tra Zena e Tazzola lungo la prima tappa della Via del Fantini, nel cuore della Val di Zena, con visita al Museo dei Botroidi di Luigi Fantini. Per iscriversi cliccare qui

San Lazzaro di Savena

Al Museo della Preistoria Luigi Donini venerdì alle 20.30 appuntamento con “Una paleomitica serata”. Visita guidata alla luce di una torcia (ricordate di portarla) tra le sale del Museo, arricchita da un dimostrazione di accensione del fuoco. Attività per adulti e bambini.

Sabato alle 16.30 “Dallo scavo al museo” laboratorio per bambini (età consigliata dai 6 ai 10 anni) e loro accompagnatori. Infine, domenica alle 11 lettura animata e minilaboratorio per bambini e loro accompagnatori “La freccia perduta” (A. Capiotto); alle 16.30 visita guidata per bambini e adulti “Viaggiatori nel tempo” alla scoperta dei segreti del museo.

Per tutte le attività la prenotazione è obbligatoria al n. 051465132