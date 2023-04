Magnetoterapia a casa: come funziona e quando usarla

Sono sempre più gli specialisti che consigliano ai propri pazienti un ciclo di magnetoterapia a casa. Si tratta di un modo flessibile ed efficace di contrastare, curare e migliorare talune patologie e problemi di salute, utile anche nel caso in cui il soggetto da trattare sia impossibilitato a spostarsi dal proprio domicilio.

La diffusione della magnetoterapia a casa è altresì caldeggiata dalla possibilità di noleggiare questi apparecchi online in maniera molto semplice, consentendo anche a chi non vive nei pressi di centri fisioterapici specialistici di usufruire di una terapia pari merito efficace.

Come funziona la magnetoterapia a casa

La magnetoterapia a casa può essere eseguita o acquistando oppure noleggiando l’apparecchio per le terapie magnetiche.

Nel primo caso, sarà tua cura scegliere un modello adatto alle tue esigenze, magari su consiglio di un esperto e/o del tuo medico curante.

Nel secondo caso, invece, puoi noleggiare il dispositivo di tuo interesse per il periodo necessario, senza investimenti ulteriori.

Entrambe le soluzioni possono presentarsi più o meno valide a seconda delle esigenze, ma di questo tratteremo fra un attimo.

Ora, è interessante capire come funziona la magnetoterapia a casa.

Di base, non c’è alcuna differenza in termini di benefici fra una terapia eseguita in un centro specialistico e una domiciliare. La differenza sta, invece, nei tempi e nei costi, che sono notevolmente diversi fra l’una e l’altra scelta.

In quanto alla funzionalità, una magnetoterapia domestica segue lo stesso principio di quella in un centro, ovvero sfrutta il campo magnetico prodotto dall’apparecchio per curare precise problematiche e/o patologie.

Meglio l’acquisto o noleggio? Pro e contro

Questo è sicuramente un punto cruciale, perché ciascuno può avere precise esigenze che spingono verso il noleggio di un apparecchio per la magnetoterapia a casa o per l’acquisto.

In linea generale, il nolo è la soluzione più comoda, economica e flessibile per il paziente. Ma, in ogni caso, vogliamo elencare i vari pro e contro, così da definire al meglio le variabili da considerare.

Vantaggi e svantaggi dell’acquisto

Pro

Proprietà dell’apparecchio

Utilizzo per un tempo illimitato senza ulteriori costi

Perfetto per patologie croniche

Contro

Investimento economico di media-alta entità

Obsolescenza dell’apparecchio

Costi di manutenzione a cura del proprietario

Durante la manutenzione straordinaria, il proprietario deve rinunciare alle proprie terapie quotidiane

Poco adatto per problemi di salute temporanei, in quanto la spesa dell’apparecchio non può essere ammortizzata adeguatamente

Possibile difficoltà nella scelta del modello adatto alle proprie esigenze

Possibile cambio di mutate esigenze del paziente, per cui quel tipo di apparecchio e/o terapie non sono più utili

Vantaggi e svantaggi del noleggio

Pro

Spesa molto contenuta rispetto all’acquisto: un apparecchio per la magnetoterapia ha un costo di noleggio medio di circa 3 euro al giorno

medio di circa 3 euro al giorno Costi scaricabili parzialmente dalle tasse

Nessun costo di manutenzione

In caso di guasto, basta contattare l’agenzia di noleggio e ricevere un nuovo apparecchio in tempi brevi

Possibilità di eseguire una magnetoterapia a casa con dispositivi di ultima generazione

con dispositivi di ultima generazione Adatto anche per problemi di salute temporanei (fratture, lesioni, ecc.)

Adatto a patologie croniche

Assistenza tecnica gratuita (generalmente)

Contro

È necessario scegliere con attenzione l’agenzia per il noleggio per assicurarsi un prodotto valido e un’assistenza sempre attiva

Chi affitta la magnetoterapia?

Come si è evidenziato, ci possono essere molteplici pro e contro circa l’acquisto o il noleggio di un apparecchio per la magnetoterapia a casa.

Ciascuno può trarre le proprie valutazioni, ma di certo da un’analisi delle variabili ne esce sicuramente vincente il nolo.

Ma chi affitta una macchina per la magnetoterapia? A chi rivolgersi?

In genere, nelle maggiori città sono presenti dei negozi specializzati dove poter noleggiare tali dispositivi.

In alternativa c’è internet, dove è possibile trovare siti specializzati in noleggio di apparecchi per la magnetoterapia a casa come Magnetopro, che propone macchine di ultima generazione come Mag 2000 Plus per le terapie domestiche.

È molto importante riuscire a trovare il sito giusto, che sia affidabile e che offra delle reali garanzie sulla bontà degli apparecchi.

Ad esempio, www.magnetopro.it effettua la sterilizzazione di ogni macchinario, fornisce assistenza tecnica gratuita e, in caso di guasto, è pronta ad intervenire in tempi rapidi per provvedere alla sostituzione, evitando uno stop prolungato delle terapie per il paziente.

Chi prescrive la magnetoterapia?

Solo un medico specialista può prescrivere una magnetoterapia, definire il numero di sedute necessarie e l’intensità di ogni trattamento.

Prendere iniziative su di un trattamento medico è altamente sconsigliato.

Per quali patologie può essere usata

Gli ambiti di applicazione sono davvero tanti, in quanto si può agire sia su disturbi e problemi di salute temporanei, che su patologie e dolori cronici come ad esempio:

Mal di schiena

Cervicalgia

Fratture e lesioni

Dolore alle articolazioni

Osteoporosi

Infiammazioni di varia natura

Artrite

Fibromialgia

Reumatismi

Dolori dovuti a posture sbagliate (esempio il classico dolore dovuto all’uso del mouse)

Osteonecrosi

Pseudoartrosi

In particolar modo, i medici consigliano l’utilizzo della magnetoterapia a casa per la cervicale, le fratture e i problemi ai piedi come eventuali artrosi, infiammazione da distorsione, micro fratture, ecc.

Le migliori marche di apparecchi per la magnetoterapia a casa

In commercio vi sono molti dispositivi interessanti, ma per chi non è un addetto ai lavori può risultare difficile riuscire a trovare quello giusto.

In linea generale, è sempre bene orientarsi su modelli recenti e che offrano la possibilità di operare sia a bassa frequenza, che ad alta come i dispositivi proposti da I-Tech, fra i quali spicca il modello Mag 2000 Plus.

Oltre ad I-Tech, fra le migliori marche di apparecchi per la magnetoterapia abbiamo Colpharma, Gima, Globus e Mesis.

Come si usa e per quante ore al giorno

In generale, per capire come si usa la magnetoterapia a casa è bene fare riferimento alle istruzioni del singolo apparecchio.

Considera che sono dispositivi pensati per l’uso domiciliare anche da personale non esperto, dunque ogni azione è davvero spiegata e semplificata al massimo, proprio per agevolarne l’impiego.

Più nel dettaglio, tali macchine sono dotate di uno o più solenoidi da applicare direttamente sulla zona da trattare. Dopo questo step, si dovrà scegliere il programma e/o la frequenza di utilizzo della terapia.

A stabilire quanto tempo e quante ore dovrà essere eseguita la magnetoterapia a casa sarà, invece, lo specialista che l’ha prescritta.

Chi non può fare le terapie magnetiche

Partendo dal presupposto che solo un medico può prescrivere la magnetoterapia, è bene precisare che alcuni soggetti sono esclusi a priori dall’uso.

Fra questi abbiamo le donne in gravidanza, i portatori di pacemaker, malati oncologici, epilettici, soggetti affetti da malattie infettive o disturbi alla tiroide, con insufficienza venosa o coronarica.

In merito ai disturbi che la magnetoterapia può dare, c’è da precisare che raramente si presentano situazione degne di nota, in quanto si tratta di trattamenti sicuri ed indolori.

Per dovere di cronaca, sottolineiamo che la letteratura contempla casi rari e sporadici di insonnia, cefalea, vertigini, prurito, rialzo termico, nervosismo e diarrea in alcuni soggetti particolarmente sensibili.