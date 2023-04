Quale tecnica di saldatura scegliere per il nostro lavoro?

Tecniche di saldatura sono oggi utilizzate da esperti saldatori in tutto il mondo, queste possono essere classificate in base al tipo di sorgente di calore utilizzata, al tipo di materiale da saldare e alle condizioni ambientali in cui viene effettuata la saldatura. Alcune delle tecniche di saldatura più comuni, comprendono quella ad arco elettrico, la saldatura a gas, ad ultrasuoni ed induzione. Analizziamo insieme i vantaggi di ognuna di esse, per individuare quale necessaria per svolgere il nostro lavoro.

La saldatura ad arco elettrico

La saldatura ad arco elettrico è una tecnica di saldatura che utilizza l’energia elettrica per generare un arco tra due elettrodi, che scioglie il metallo e crea una giunzione saldata. Questa tecnica è ampiamente utilizzata in molte industrie, come quella automobilistica, l’aerospaziale e la costruzione navale.

Esistono diverse tecniche di saldatura ad arco elettrico, tra cui:

Saldatura ad arco sommerso (SAW): in questa tecnica, l’arco elettrico viene generato tra un elettrodo di saldatura e il pezzo da saldare, mentre un flusso di polvere di saldatura copre l’arco e protegge la zona di saldatura dall’ossidazione. Questa tecnica è utilizzata per la saldatura di materiali spessi. Saldatura MIG/MAG: in questa tecnica, un elettrodo a filo di metallo viene alimentato attraverso un’unità di alimentazione, mentre il gas di protezione viene utilizzato per proteggere la zona di saldatura dall’ossidazione. Questa tecnica è utilizzata per la saldatura di lamiere di metallo sottile. Saldatura TIG: in questa tecnica, l’arco elettrico viene generato tra un elettrodo di tungsteno e il pezzo da saldare, mentre un gas inerte viene utilizzato per proteggere la zona di saldatura dall’ossidazione. Questa tecnica è utilizzata per la saldatura di materiali di spessore medio.

La saldatura ad arco elettrico ha il vantaggio di creare giunzioni di alta qualità, resistenti e durevoli. Tuttavia, richiede un certo livello di competenza e precisione da parte dell’operatore, e può essere costosa in termini di attrezzature e materiali di consumo.

Saldatura a gas

La saldatura a gas è una tecnica di saldatura che utilizza una fiamma calda per fondere i metalli e creare una giunzione saldata. Questa tecnica è generalmente utilizzata per la saldatura di lamiere sottili di metalli come l’acciaio e l’alluminio.

La saldatura a gas può essere divisa in due categorie principali, quella a fiamma con una miscela di gas combustibili (ad esempio acetilene e ossigeno) che viene utilizzata per fondere il metallo e creare la giunzione saldata. La saldatura a fiamma è utilizzata principalmente per la saldatura di lamiere sottili, e la saldatura a gas inerte (TIG): in questa tecnica, l’arco elettrico viene generato tra un elettrodo di tungsteno e il pezzo da saldare, mentre un gas inerte (solitamente argon) viene utilizzato per proteggere la zona di saldatura dall’ossidazione.

Alta frequenza: la saldatura ad ultrasuoni e quella ad induzione

La saldatura ad ultrasuoni è una tecnica di saldatura che utilizza onde sonore ad alta frequenza per unire i materiali. Questa tecnica è utilizzata principalmente per la saldatura di materiali termoplastici come polietilene, polipropilene e PVC.

Funziona generando un’onda sonora ad alta frequenza (solitamente tra 20 kHz e 40 kHz) che viene trasmessa attraverso un’unità di saldatura ad ultrasuoni. La pressione e l’energia dell’onda sonora fondono il materiale termoplastico tra le parti che si vogliono unire, creando una giunzione saldata.

La saldatura ad induzione è una tecnica di saldatura che utilizza un campo magnetico ad alta frequenza per riscaldare i materiali e creare una giunzione saldata. Questa tecnica è utilizzata principalmente per la saldatura di materiali conduttivi come l’acciaio, l’alluminio e il rame.