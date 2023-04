Investimenti finanziari: ecco il punto sulle opportunità più interessanti del momento secondo gli analisti

I primi mesi del 2023 continuano a essere contraddistinti dall’incertezza. Gli investitori, infatti, stanno continuando a confrontarsi con il mix di eventi e fattori che ha contraddistinto il 2022, come le tensioni geopolitiche, gli interventi delle banche centrali per abbassare il tasso di inflazione a colpi di rialzi dei tassi di interesse e la crisi energetica.

Visto lo scenario complesso, è indispensabile guardare alle previsioni degli analisti, così da cercare di capire come possono cambiare le cose nel breve e lungo termine e individuare le opportunità di investimento più interessanti del momento.

Investimenti finanziari: dall’oro ai mercati immobiliari

Partiamo da un presupposto che ormai dovrebbe essere chiaro a tutti: qualsiasi investimento è caratterizzato da un certo livello di rischio. In un periodo complesso come quello attuale diventa più difficile riuscire ad individuare le opportunità dal maggior potenziale: chi non ama particolarmente il rischio dovrebbe quindi volgere la sua attenzione sui cosiddetti investimenti sicuri. Considerando l’effetto erosivo dell’inflazione sui capitali che rimangono fermi ed in forma liquida, l’opzione di nascondere tutti i soldi sotto il materasso va esclusa a priori.

Come spiegato dagli esperti del portale specializzato in formazione finanziaria Tradingonline.it (sito web: https://www.tradingonline.it), tra gli asset principali per bilanciare un portafoglio di investimento c’è l’oro, il bene rifugio per eccellenza. Possono essere una buona soluzione anche i titoli di Stato italiani, anche se in questo periodo i BOT a breve durata sono più gestibili rispetto ai BTP. Quando l’inflazione sale, torna magicamente di moda il mercato immobiliare: è un’opportunità da non sottovalutare, ma bisogna fare attenzione, perché si tratta di un mercato a parte che presenta diverse complessità. Inoltre, un investimento sul mattone comporta dei costi aggiuntivi, tra tasse e spese di manutenzione.

Le opportunità più interessati sul mercato azionario

Anche sul mercato azionario si possono trovare delle buone soluzioni a rischio contenuto. Tenendo bene a mente la regola della diversificazione, i riflettori vengono puntati sulle azioni value, con un occhio di riguardo per i settori della salute e delle infrastrutture. Il pericolo di recessione è sempre concreto, quindi quando si decide di investire in borsa è necessario individuare con estrema cura ed attenzione i comparti su cui puntare. Tra gli osservati speciali ci sono i titoli tech, per i quali è prevista una forte ripresa.

L’aumento dei tassi di interesse potrebbe favorire i titoli bancari. Il contesto spinge ancora sul settore dell’energia. Ci si attende una ripresa dei titoli industriali: secondo gli analisti il settore del cemento presenta un profilo rischio/rendimento da prendere in seria considerazione. Ci sono dubbi sull’automotive: produzione ed immatricolazioni dovrebbero migliorare leggermente, ma il contesto non è l’ideale. Il lusso rappresenta sempre una certezza, anche se in questo momento si deve fare i conti con le difficoltà in mercati importanti come quello russo e quello cinese.

Altri asset e strumenti da seguire con attenzione

Le criptovalute in questi primi mesi del 2023 hanno mostrato piccoli segni di ripresa, tornando ad attirare l’attenzione di analisti e investitori. I prezzi bassi attuali sono attraenti, ma è bene ricordare che stiamo parlando di un mercato giovane, molto volatile e spesso imprevedibile: le potenzialità ci sono ma serve anche tanta cautela. Tra gli strumenti di investimento che stanno riscuotendo sempre più successo in questi ultimi anni vanno segnalati gli ETF.

Questi fondi a gestione passiva hanno due vantaggi principali: i costi sono abbastanza contenuti e permettono di diversificare il portafoglio senza dover scegliere in prima persona i titoli che lo compongono. Tra quelli più gettonati oggi è possibile menzionare gli ETF composti da azioni di società attive nel campo dell’estrazione e della lavorazione dei minerali, gli ETF sui semiconduttori, gli ETF idrogeno ed i cosiddetti ETF sostenibili o ESG.