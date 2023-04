Fotoregali.com, cadeau personalizzati originali per fare una sorpresa gradita

Negozio digitale attivo nel settore dal 2006, Fotoregali.com permette di dare forma, in appena qualche istante online, a tantissimi regali personalizzati. Come? Semplicemente utilizzando le proprie fotografie. Dalle intramontabili stampe su tela ai soffici cuscini, i prodotti sono realizzati da un team di esperti che si avvalgono di macchinari all’avanguardia, sono accompagnati da riduzioni vantaggiose e vengono consegnati in appena 24/48 ore.

Nella proposta dell’e-commerce s’incontrano più di 500 alternative tra cui scegliere. Tra queste, possiamo ricordare magliette personalizzate, plaid, puzzle, tazze, zerbini, borracce, ma anche cover per smartphone e tablet, polaroid magnetiche o targhette in feltro. Articoli corredati da precise schede descrittive, che includono anche video e immagini.

Artigiani specializzati, dai sarti ai falegnami, realizzano ogni gadget con la massima cura, sfruttando moderni macchinari e tool di personalizzazione all’avanguardia. Le stampe sono sempre effettuate in alta definizione e i grafici del team correggono, ove presenti, eventuali imperfezioni.

Grazie all’estrema semplicità del processo di personalizzazione, anche quanti hanno poca dimestichezza con la tecnologia sono in grado di ultimare il progetto. L’utente può aggiungere frasi, scritte o clip-art, salvare il lavoro e riprenderlo in un secondo momento. Inoltre, può visualizzare un’anteprima in 3D gratuita del risultato finale.

Naturalmente, nell’eventualità di domande, dubbi o necessità di assistenza è attivo un preparato servizio di customer care. È accessibile tramite i numeri di telefono e WhatsApp (dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00).

Per quanto riguarda le spedizioni, possono avvenire anche in 24/48 ore e sono effettuate da corrieri affidabili, con comprovata esperienza. In più, i costi di consegna si azzerano per importi superiori a 39 euro.

Quanti desiderano approfittare della massima convenienza possono visitare la sezione “Offerte” del portale. A ciò si uniscono sconti fino al 30% su un’ampia fetta del catalogo. Ma i vantaggi non sono ancora terminati. La promozione “Porta un amico” riserva sia a chi è già cliente che al nuovo iscritto un buono da spendere per il prossimo acquisto.

Infine, terminano l’esperienza su Fotoregali.com diverse modalità di pagamento, sinonimo di protezione e sicurezza. È possibile scegliere tra PayPal, carta di credito, contrassegno e bonifico bancario.

