DettoFatto, il miglior gestionale per il condominio

DettoFatto è l’app dedicata agli amministratori di condominio. E’ una risorsa non solo utile ma persino decisiva. Agevola tutte le attività, in particolare la comunicazione con i fornitori e con i condomini. Soprattutto, supera i limiti dei software attualmente in circolazione, e che accompagnano (spesso senza grandi risultati) il lavoro degli amministratori. Vale dunque la pena approfondire ed entrare nel dettaglio di DettoFatto, il gestionale per il condominio. Lo faremo in questo articolo.

Perché agli amministratori di condominio serve un gestionale

Il lavoro degli amministratori di condominio è cambiato da qualche anno a questa parte. I cambiamenti non riguardano tanto le attività, quanto le aspettative dei condomini. Essi pretendono – anche giustamente – la massima efficienza, esigono di essere ascoltati e che le loro richieste vengano accolte. Avere tutto sotto controllo è difficile, almeno manualmente. Da qui, la nascita di gestionali che consentono di ottimizzare le attività o almeno organizzarle in maniera più rapida e razionale.

Questi software si ripromettono di superare le oggettive difficoltà delle attività di amministrazione, le quali possono essere riassunte così.

Richieste frequenti. Come appena accennato, i condomini affollano di richieste la mail e il cellulare dell’amministratore. Di fatti, è l’unico punto di riferimento per dirimere questioni e risolvere problemi.

Come appena accennato, i condomini affollano di richieste la mail e il cellulare dell’amministratore. Di fatti, è l’unico punto di riferimento per dirimere questioni e risolvere problemi. Mancanza di tempo . Spesso un amministratore gestisce più condomini. Le attività da svolgere non finiscono mai, sicché si trova a lavorare per un numero di ore superiore a quanto auspicato.

. Spesso un amministratore gestisce più condomini. Le attività da svolgere non finiscono mai, sicché si trova a lavorare per un numero di ore superiore a quanto auspicato. Rischio di perdere clienti. La necessità di esaudire le richieste, unita alla cronica mancanza di tempo, genera da un lato un certo stress e dall’altro l’oggettivo rischio di “perdere qualcosa per strada”. Ecco che i feedback dei condomini si fanno via via più negativi, e la prospettiva di essere sfiduciati prende corpo.

Come funziona DettoFatto

Purtroppo, i software attualmente in circolazione riescono solo in parte a sopperire a queste difficoltà. In genere sono incompleti, ovvero puntano a un determinato cluster di attività ma sono carenti in altre. Inoltre, sono spesso macchinosi, tanto per l’amministratore quanto per i condomini. Può capitare dunque che i condomini giudicano l’interfaccia troppo complessa, e tornino a “disturbare” l’amministratore su Whatsapp, per email o addirittura chiamandolo al cellulare.

DettoFatto utilizza un approccio diverso, fa riferimento alle tecnologie più recenti e procede da un lavoro di design impeccabile. Sfrutta infatti l’intelligenza artificiale per sostituire, per quanto possibile, l’amministratore di condominio nelle incombenze più ripetitive, che poi sono quelle che richiedono più tempo per essere smaltite.

Per esempio, può rispondere in automatico alle richieste di informazioni e chiarimenti da parte dei condomini, e ricevere segnalazioni da parte loro. Attinge al database di dati gestito dall’amministratore, e fornisce una risposta plausibile e soprattutto cordiale.

DettoFatto, poi, consente di inviare comunicazioni in maniera massiva. Basta un paio di clic per rendere edotti i condomini su questo o quel provvedimento, sulla programmazione delle assemblee di condominio.

DettoFatto, inoltre, monitora e misura. Non è un dettaglio di poco conto, in quanto permette di capire in ogni momento come prosegue l’amministrazione, se sta ottenendo i risultati sperati, se sta incontrando il favore dei condomini. In tal modo, è possibile agire per tempo per correggere e per aggiustare il tiro.

Perché utilizzare DettoFatto

Utilizzare DettoFatto significa rivoluzionare la propria attività di amministratore condominiale. Chi lo utilizza accede a tutta una serie di benefici. Ovvero..

Alleggerisce gli impegni . L’app automatizza alcune attività, come l’interlocuzione con i condomini (almeno su certi argomenti), l’invio delle comunicazioni e altro ancora. Dunque, libera tempo e diminuisce lo stress.

. L’app automatizza alcune attività, come l’interlocuzione con i condomini (almeno su certi argomenti), l’invio delle comunicazioni e altro ancora. Dunque, libera tempo e diminuisce lo stress. Efficienta le attività . Il margine di errore è minimo, grazie a DettoFatto. Ciò si traduce in una maggiore soddisfazione da parte dei condomini e in un ulteriore risparmio di tempo. Soprattutto se si considera che a ciascun errore è necessario, primo o poi, porre rimedio (magari ritornando sui propri passi).

. Il margine di errore è minimo, grazie a DettoFatto. Ciò si traduce in una maggiore soddisfazione da parte dei condomini e in un ulteriore risparmio di tempo. Soprattutto se si considera che a ciascun errore è necessario, primo o poi, porre rimedio (magari ritornando sui propri passi). Allarga la base clienti. Se i condomini sono soddisfatti, innescano il passaparola positivo. In parole povere, consiglieranno l’amministratore a parenti e amici. Da qui, l’allargamento della base dei clienti, che tra le altre cose sarà pienamente gestibile proprio in virtù dell’approccio automatizzato di DettoFatto.

Il funzionamento di DettoFatto è molto semplice, è un gioco da ragazzi tanto per l’amministratore quanto per i condomini (che devono comunque interfacciarsi con l’app per comunicare). Sul sito ufficiale, ad ogni modo, sono presenti dei video esplicativi. Inoltre, vengono spesso organizzati dei webinar interattivi che permettono di provare l’app in tempo reale.