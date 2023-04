Volley A2. Play off promozione, la Tonno Callipo vince soffrendo, gara uno

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3 – Ravenna 0

Progressione set: 25/21 – 25/17/ – 17/25 – 25/22

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Mijailovic 8, Candellaro 8, Cavaccini ( L1 ), Orduna 3, Carta ( L2 ), Tondo 3, Piazza, Balestra 6, Tallone 1, Terpin 8, Fedrizzi 3, Buchegger 17, Lucconi, Belluomo.

Ravenna: Comparoni 9, Monopoli, Orto ( L2 ), Ngapeth 6, Bovolenta 25, Pinali 2, Arasomwan 7, Goi ( L1 ) Mancini 2, Truocchio, Orioli 8, Ceban 1, Chiella

Arbitri: Pierpaolo Di Bari e Stefano Chiriatti

Vibo Valentia

Comincia nel migliore dei modi l’avventura nei play off promozione per la Tonno Callipo Callipo Calabria Vibo Valentia, supera in casa l’ostico Ravenna. Ma la gara non è stata assolutamente facile per come si potrebbe credere. Infatti i romagnoli si sono rivelati una buonissima squadra, approdata meritatamente all’appendice della stagione, e che daranno tutto quello che hanno dentro, soprattutto in gara due, tra le mura amiche. La squadra di casa ha dimostrato di essere forte, cosa questa acquisita da tempo, ma contro Ravenna, ha anche dimostrato di saper soffrire, andare sotto, ma soprattutto nei momenti più importanti e tosti della gara, ha tolto fuori gli attributi. Un piccolo passo verso quel meraviglioso sogno, chiamato Superlega è stato senza ombra dubbio fatto, ma davanti il cammino è ancora lungo e tortuoso.

Primo set. La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia parte veramente bene, trascinata anche dall’entusiasmo dei suoi tifosi, ancora ebri dalla conquista della Supercoppa Italiana, avvenuta lunedi di pasquetta. La squadra gira in ogni suo elemento ed il set viene conquistato.

Second set. Ancora una squadra in campo con Ravenna che accusa il colpo e non riesce a reagire. I padroni di casa non si fanno assolutamente pregare e al momento giusto staccano gli avversari e vanno sul due a zero meritatissimo.

Terzo set. Forse i ragazzi del Presidente Pippo Callipo entrano in campo con troppa sicurezza, visto l’andamento dei set precedenti, ed ecco che viene fuori la squadra ospite. Vibo va sotto nel punteggio, non reagisce e per Ravenna è gioco facile portarsi a casa il set, grazie anche ad uno strepitoso Bovolenta che a fine gara mette a segno venticinque punti. Si va sul due a uno.

Quarto set davvero tirato con le due squadre sempre punto a punto. Sul diciotto pari però la Callipo affonda i colpi e si stacca di due punti, vantaggio che le permette di comandare il gioco, tenendo a bada Ravenna che non molla. Gli avversari cercano di avvicinarsi ma sul più bello la gara finisce.

GIANLUCA VASAPOLLO