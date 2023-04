Trasporto disabili – per aiuto e per necessità

Sono molte le persone e soprattutto sono molte le famiglie che a un certo punto devono prendere in considerazione la possibilità di informarsi su un servizio di trasporto disabili, e stiamo parlando in particolare di quello che viene definito in altri modi come un accompagnamento personalizzato per disabili e nel caso specifico parliamo di quelle cooperative, associazioni, Onlus, società di autoambulanze che offrono questo servizio a pagamento e quindi non stiamo affrontando la questione dei servizi pubblici collegati magari agli assistenti sociali e al Comune di appartenenza della persona che ha questo tipo di difficoltà.

E comunque quando parliamo di questo servizio parliamo di quelle persone che hanno una qualche difficoltà a muoversi fuori da casa e quindi possiamo parlare di persone che nella peggiore delle ipotesi si muovono con la sedia a rotelle o che magari usano un deambulatore o possiamo parlare anche di persone anziane che non sono più autosufficienti o quasi,e comunque hanno bisogno di aiuto per spostarsi. Dobbiamo ammettere che per noi alcuni movimenti al di fuori di casa nostra sembrano delle cose che nemmeno pensiamo più di tanto perché le diamo per scontate e magari semplicemente abbiamo uno scooter e quando vogliamo andare all’università o al lavoro o a trovare un amico lo usiamo, o al massimo prendiamo dei mezzi pubblici per fare un altro esempio.

Per quanto riguarda quest’ultimi la situazione è migliorata almeno nelle grandi città per quanto riguarda la progressiva eliminazione delle barriere architettoniche, ma non al punto che le persone che si trovano in quella difficoltà che dicevamo sopra li possono utilizzare sempre e comunque. Nel senso che magari possono prendere un bus in certi casi per andare in alcune zone della città ma in altre no, e quindi hanno bisogno di un servizio del genere magari perché devono fare un percorso fisioterapia o perché magari vogliono fare anche una mini vacanza perché se la meritano pure loro ,e giustamente hanno bisogno di un servizio di trasporto affidabile che li possa accompagnare in tutta sicurezza.

Avere un servizio di trasporto disabili per alcune persone è un grande aiuto dal cielo. Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte e come abbiamo ben spiegato nella prima, comunque per molte persone e per le loro famiglie avere un servizio di trasporto disabili è davvero un regalo dal cielo, però dobbiamo capire meglio come funziona.

Intanto dobbiamo dire che soprattutto nelle grandi città sono varie le realtà che propongono questo servizio,ma è vero anche che ci sono anche molte più richieste perché sono molte più le persone che si ritrovano in quella condizione e quindi quando prenotiamo dobbiamo muoverci con un anticipo. Questo significa intatto comunque contattare per telefono queste realtà per capire per esempio quando andremo a pagare, visto che in genere il prezzo dipende dalla distanza tra il posto dove si trova la persona in questione e quindi casa sua, e il posto dove deve andare,oltre a dei costi fissi come per esempio il costo di chiamata.