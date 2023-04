Sono molte le persone che decidono a un certo punto di informarsi per quanto riguarda la possibilità di farsi installare un armadio in cartongesso a casa loro e anche più di uno in certi casi dipendendo dalla situazione specifica, perché sanno benissimo che sarebbe una soluzione low cost, e magari è un qualcosa che ne hanno parlato prima con dei parenti che ne hanno alcuni in casa e gliene hanno parlato bene , e giustamente si sono incuriositi e vogliono avere delle informazioni più precise per capire il da farsi. Teniamo presente che ci sono molte persone che amano investire per casa loro e amano anche fare dei cambiamenti e quindi sono sempre pronte ad ascoltare nuove possibilità da questo punto di vista.

Potrebbe darsi in questo caso che sono persone che hanno già sentito parlare del cartongesso,oppure lo hanno già in casa per altri motivi perché hanno delle pareti divisorie per esempio e sanno che parliamo di un materiale molto versatile, molto flessibile, facile da posare e installare e anche facile da rimuovere eventualmente e sono persone che magari vivono in una casa piccola e non si possono permettere di farsi installare un armadio tradizionale perché gli prende troppo spazio che non hanno. Ma soprattutto ameranno questo armadio in cartongesso perché non richiede dei lavori invasivi dal punto di vista strutturale e quindi non richiede lavori di muratura particolari.

Poi chiaramente noi parliamo di armadio in cartongesso ma ne dovremmo parlarne al plurale sia perché ci sono varie possibilità come vedremo da questo punto di vista, ma anche perché soprattutto se parliamo del caso di una grande città è chiaro che ci sono vari professionisti e varie aziende nel settore che se ne occupano e non tutte sono uguali né per quanto riguarda la qualità di quello che propongono, e ne per quanto riguarda la professionalità e la serietà che fanno sempre la differenza non solo per chi vende degli armadi in cartongesso. Sempre più persone vogliono avere delle informazioni per quanto riguarda la possibilità di farsi installare un armadio in cartongesso in casa.

Fermo restando che come dicevamo dal titolo di questa seconda parte sempre più persone vogliono avere delle informazioni per quanto riguarda un armadio in cartongesso magari possiamo andare a parlare con quelle imprese nel settore che se ne occupano e farci mostrare dei cataloghi di vari possibili armadi così da farci ispirare se per caso non abbiamo le idee chiare. Una cosa molto importante da dire per quanto riguarda questi armadi è che comunque c’è la possibilità di farli personalizzare con il colore che ci piace di più o addirittura foderarlo con la carta da parati in certe situazioni. Dopo aver visto vari cataloghi chiaramente poi dovremo invitare le varie imprese nel settore o meglio quelle che abbiamo scelto dopo una prima scrematura per un sopralluogo a casa nostra così loro possono vedere la situazione logistica e possono programmare un intervento da una parte e farci un preventivo molto dettagliato con tutte le voci di spesa e dall’altra.