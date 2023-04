La Tonno Callipo demolisce Cantù e conquista la Supercoppa

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3 – Libertas Cantù 0

Progressione set: 25/16 – 25/17 – 25/21

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Mijailovic, Candellaro, Cavaccini ( L1 ), Orduna, Carta ( L2 ), Tondo, Piazza, Balestra, Tallone, Terpin, Lucconi, Belluomo, Fedrizzi, Buchegger

Libertas Cantù: Gamba, Ottaviani, Aguenier, Mazza, Rota, Alberini, Galliani, Carucci, Preti, Compagnoni, Picchio ( L ).

Arbitri: Marco Turtù e Marco Colucci.

Vibo Valentia

Vibo Valentia è la capitale del volley di Serie A2. Infatti la squadra del Presidente Pippo Callipo , dopo aver vinto la Coppa Italia, si porta a casa la sua prima Supercoppa Italiana. Un double importante e storico raggiunto dai ragazzi vibonesi che mette un altro sigillo ad una stagione sino ad ora più che soddisfacente. Ora per il pubblico, per la dirigenza e per la squadra tutta, manca il sigillo più importante, quello per cui questa super squadra è stata costruita così bene in estate. Ci riferiamo ovviamente al tanto agognato ritorno in Superlega dopo la retrocessione dello scorso anno.

Quella contro Cantù è stata una gara tutto sommato semplice con i padroni di casa che una volta iniziata la tenzone hanno messo in campo subito il loro meglio. Per i lombardi, che sono la seconda forza del campionato, c’è stato davvero molto poco da fare, perché di fronte avevano una squadra prima di tutto nettamente più forte e poi con maggiori motivazioni.

Nei tre set giocati niente da dire sulla condotta della squadra di casa, che palla dopo palla, attacco dopo attacco, hanno davvero commesso pochissimi errori. Solo il terzo set è stato leggermente combattuto con Cantù che ha lottato con il coltello tra i denti, per cercare di allungare la gara. Alla fine giustamente esulta il pubblico presente presso le tribune del PalaMaiata, in estasi per questa ennesima pagina di storia scritta da questa società. Ora sguardi e pensieri saranno rivolti a gara uno dei play off, che si giocherà Domenica 16 aprile a Vibo Valentia, con inizio alle ore 18.00. Avversaria di turno la Consar RCM Ravenna.