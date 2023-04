La Pasqua cattolica è come sempre “mobile”: ecco le date fino al 2030

Alla vigilia della Santa Pasqua sono tante le persone che si chiedono perchè la ricorrenza sia “mobile” e non abbia una data fissa come accade invece per il Santo Natale. La Pasqua cattolica (che nel 2023 è il 9 aprile) cambia data ogni anno. Così fu stabilito nel Concilio di Nicea del 325. La Pasqua cristiana viene celebrata nella prima domenica dopo la prima Luna piena di primavera. Per calcolare quindi la data della Pasqua bisogna conoscere la data in cui ci sarà l’equinozio di primavera e quando ci sarà la prima Luna piena dopo l’equinozio primaverile. Una volta stabilito in quale data cade l’equinozio di primavera e quando si verificherà la prima Luna piena dopo l’equinozio, basterà vedere qual è la prima domenica “disponibile”.

Ecco le prossime date: Pasqua 2023 il 9 aprile; Pasqua 2024 il 31 marzo; Pasqua 2025 il 20 aprile; Pasqua 2026 il 5 aprile; Pasqua 2027 il 28 marzo; Pasqua 2028 il 16 aprile; Pasqua 2029 l’1 aprile; Pasqua 2030 il 21 aprile.