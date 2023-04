Pulizie Agenzie Di Viaggi – apparenza e sostanza

Quando parliamo di pulizie agenzie di viaggi come facciamo noi all’interno di questo articolo parliamo di un servizio che viene ritenuto da molti, e giustamente, un servizio assolutamente fondamentale e sicuramente utile per garantire quegli spazi di lavoro di cui parliamo siano puliti sicuri e accoglienti sia per le persone che ci lavorano all’interno che hanno tutti il diritto di vivere in un ambiente lavorativo perfettamente salubre e sia anche per i clienti che ogni giorno affollano queste agenzie di viaggio, soprattutto ora che entriamo in alta stagione e quindi ci sono molte più persone che ci vanno per organizzare dei viaggi e per organizzare le vacanze.

Praticamente questo servizio consiste in varie attività di pulizia e di igienizzazione che vengono eseguite da aziende che sono specializzate in questo ambito specifico e sono delle attività che cambiano anche in base alle dimensioni dell’agenzia in questione e quindi anche in base al numero dei locali che vanno puliti perfettamente naturalmente

Per quanto riguarda queste attività di cui facciamo riferimento in primis parliamo di pulizia e rimozione della polvere e anche della pulizia della superficie per i residui di cibo fino ad arrivare poi alla pulizia di bagni, alla pulizia dei vari pavimenti utilizzando dei prodotti specifici in base ai pavimenti perché un conto se troviamo un pavimento in cemento o in mattonelle e un conto se troviamo un parquet quanto per capirci

Fino poi ad arrivare ad altri servizi molto importanti come quello dello smaltimento dei rifiuti e poi ci sono alcune agenzie che potrebbero richiedere dei servizi aggiuntivi che riguardano la pulizia della faccia dell’edificio o anche la pulizia di vari tappeti ove fossero presenti naturalmente

Sono molte le situazioni nelle quali un’agenzia di viaggio potrebbe richiedere un servizio di pulizia professionale

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte sono varie le situazioni nelle quali un’agenzia di viaggi potrebbe richiedere il servizio di queste imprese nel settore ad esempio per migliorare la produttività del personale perché i dipendenti quando stanno in un ambiente di lavoro pulito e ordinato si sentono più sereni

Mentre ove quest’ultimo e purtroppo qualche volta capita dobbiamo dire, fosse un ambiente caotico o comunque sporco e disordinato influirebbe sulla produttività e potrebbe causare stress

Un’altra motivazione riguarda il rispetto delle norme di sicurezza sempre a favore di dipendenti e dei clienti nel senso che per esempi degli ambienti di lavoro puliti e riducono il rischio di inciampare o anche di scivolare su pavimenti sporche o bagnati

Ma poi come accennavamo c’è anche il rispetto per i clienti perché è chiaro che uno spazio di lavoro pulito per accogliere è fondamentale perché è sinonimo di attenzione e di cura nei loro confronti

Oltre al fatto che non possiamo negare e non menzionare che se i clienti trovano un ambiente sporco anche se magari hanno trovato una buona possibilità di vacanza come viaggio scriverebbero delle recensioni negative e sarebbe un peccato perché magari l’agenzia funziona ma gli altri futuri clienti non ci andrebbero.