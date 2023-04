Sicurezza: l’Aeroporto di Catania sotto l’occhio del mirino

La Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti Segreteria Regionale Sicilia Comparto Aereo scende in campo mettendo in risalto che “già mesi precedenti alle ispezioni avevamo denunciato alla azienda SAC Service il fatto che strumenti essenziali al controllo dei passeggeri e dei bagagli non funzionassero correttamente. Inoltre, alcuni servizi sono stati ridotti di personale, riducendo drasticamente anche il livello di sicurezza. Il numero di addetti alla sicurezza, così come riportato nell’articolo di giornale, risulta al di sotto degli standard di un aeroporto designato come “HUB del Mediterraneo”, in quanto anche nei momenti di maggior bisogno per flussi aerei, il numero di varchi operativi risulta inferiore all’ordinario. In relazione alle condizioni di lavoro della compagine sicurezza, vogliamo evidenziare come il turno di lavoro non sia adeguatamente scaglionato da pause, i servizi non siano comunicati, ma occultati ai dipendenti.”

“Inoltre” – continua la nota sindacale – “la continua pressione per ritmi lavorativi elevati, a causa del carente personale, recano un abbassamento dell’attenzione con probabili falle nella sicurezza. Ma i problemi inerenti ai lavoratori aeroportuali non si soffermano al solo settore sicurezza. È bene sottolineare come il servizio PRM che, ha come obiettivo l’assistenza di persone a ridotta mobilità, sia in una condizione pessima. Le sedie utilizzate per questa categoria di persone è la metà del numero originale, in quanto molte sono state accantonate in un sottoscala perché non funzionanti e messe in disuso. Inoltre, al personale non è stato consegnato il ves>ario per adempiere alle proprie mansioni e il servizio sopracitato non ha una postazione valida, ma collocato in un corridoio di servizio. Ulteriore oggetto segnalato dal nostro Sindacato è legato alle uscite di emergenze non allarmate e facilmente varcabili. Purtroppo, è inevitabile, che la scrivente O.S., a seguito di una richiesta d’incontro datata 14/02/2023 riguardante problemi strutturali in aeroporto di cui non c’è stato alcun riscontro da parte del gestore aeroportuale, al fine di tutelare la sicurezza e i diritti dei lavoratori, nonché dei passeggeri che vi transitano, questa O.S. ha ritenuto aprire un tavolo di confronto coinvolgendo lo I.T.D.L. per quanto sopra riportato.”