Terremoto in Molise. Oggi scuole chiuse a Campobasso

Paura nella notte per il terremoto magnitudo 4.6 registrato in Molise, alle 23:52, con epicentro a 2 km da Montagano, a circa 10 km a Sud di Campobasso, con ipocentro a circa 23 km. Dalle verifiche effettuate dalla Protezione civile e dai Vigili del Fuoco non si registrano feriti o danni gravi agli edifici. Il sisma è stato ampiamente avvertito in una vasta area dell’Italia centro meridionale, in particolare in Campania, Puglia, Lazio e Abruzzo.

Le scuole di Campobasso e di molti comuni vicini all’epicentro rimarranno chiuse oggi per in via precauzionale, per consentire di effettuale le opportune verifiche.