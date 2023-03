Perugia storica nei Rioni: l’evento il 2 aprile

Prosegue l’attività organizzativa per l’edizione 2023 di “Perugia Storica, auto e moto nei rioni”, che il Camep organizza per domenica 2 aprile assieme ai vertici dei 5 rioni di Perugia, lungo le strade del contado e attraverso la città capoluogo. La Perugia storica prenderà il via dalla concessionaria Marchi-Auto domenica 2 aprile. Sarà, come sempre, un prologo alla manifestazione Perugia 1416 prevista per il mese di giugno.

Quest’anno è il Rione di Porta Santa Susanna ad ospitare gli altri e far transitare i partecipanti davanti la propria “porta”. La manifestazione è a numero chiuso; 50 sono le auto ammesse e 10 i motociclisti (massimo quindi 12 mezzi per rione che sono 5 con colori di riconoscimento) che potranno già iscriversi in segreteria Camep aperta il lunedì, mercoledì e venerdì (entro il 24 marzo). La manifestazione, ha il patrocinio del Comune di Perugia

IL PROGRAMMA

Perugia storica 2023 – Rione Porta Santa Susanna

Domenica 2 aprile 2023 Tragitto itinerante nel rione di Porta Santa Susanna con auto e moto d’epoca con premiazione finale. A cura di Camep Perugia con la collaborazione di Perugia1416.

ore 9.30 Raduno e verifiche tecniche presso Marchi Auto – S. Andrea delle Fratte

ore 10.30 partenza in direzione Strozzacapponi – Capanne – Solomeo (roadbook del contado)

ore 11.00 Arrivo a Montebuono ospiti della Busso Cash & Carry. Sosta con aperitivo e prova cronometrata

ore 12.00 Ripartenza in direzione Mugnano – Fontignano – Tavernelle (roadbook del contado)

ore 13.00 Arrivo a San Savino – Pranzo

ore 15.30 Partenza in direzione Magione -Ellera – Olmo – Ferro di Cavallo – Perugia (roadbook del contado)

ore 16.30 Arrivo a Largo Cacciatori delle Alpi, percorso cittadino dei Rioni

(roadbook del contado) – Controllo a timbro a ogni Rione: Porta San Pietro (1) – Porta Pesa (2) – Porta S.Angelo (3) – Porta Santa Susanna (4) – Porta Eburnea (5)

ore 17.00 Arrivo in Piazza IV Novembre con schieramento degli equipaggi, distinti per Rione dietro i rispettivi gonfaloni

ore 18.00 Sala della Vaccara. Saluto delle Autorità cittadine. Premiazioni e congedo