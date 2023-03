Pisa. Riqualificazioni nei quartieri: inaugurata la nuova piazza a I Passi

Una nuova piazza nel quartiere de I Passi. È stata inaugurata stamani alla presenza del sindaco di Pisa Michele Conti, del parroco don Carlo Campinotti, dell’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa e del dirigente all’Edilizia Pubblica Marco Guerrazzi, che ha curato il progetto e diretto i lavori, la nuova piazza che si trova e a fianco dei giardini pubblici di via Cuoco, di fronte alla Chiesa dell’Immacolata Concezione e accanto alla Scuola di musica “G. Bonamici” che ha partecipato all’inaugurazione offrendo un intrattenimento musicale. Presente all’inaugurazione anche il parroco don Carlo Campinotti che ha benedetto la piazza posta a ingresso della chiesa, come “luogo di incontro e di scambio per la comunità”. L’importo complessivo dei lavori di riqualificazione dell’area ammonta a 397 mila euro, finanziato per 300.328 con contributo della Regione Toscana nell’ambito del progetto PIU per la riqualificazione del quartiere e per 96.672 con risorse proprie del Comune.

“La nuova piazza che inauguriamo oggi a I Passi – ha dichiarato il sindaco di Pisa Michele Conti – rappresenta uno spazio di socialità ritrovata a servizio del quartiere. Una socialità che noi riteniamo debba essere al centro di tutti i quartieri pisani, per contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Questo è il senso dell’intervento realizzato dall’Amministrazione Comunale: abbiamo recuperato un’area centrale del quartiere, prima sottoutilizzata, trasformandola in uno spazio pedonalizzato, punto di accoglienza, luogo di incontro e aggregazione per i residenti del quartiere, spazio che mette in collegamento la chiesa, il centro sociale, i giardini pubblici e le scuole. Il progetto dell’architetto Guerrazzi ha voluto proprio che la piazza riproducesse l’identità del quartiere. A fianco della piazza è stata inoltre riqualificata l’area a verde, con alberi nuovi, vialetto di collegamento, eliminazione delle barriere architettoniche. Un bell’esempio che dimostra come sia possibile mettere al centro dell’azione amministrativa i quartieri dove vivono le persone. La piazza da oggi appartiene al quartiere: noi amministratori della città siamo pro tempore, mentre l’opera rimane per sempre ai cittadini che da oggi la potranno vivere e animare”.

“In questi cinque anni di amministrazione nel quartiere dei Passi – ha dichiarato l’assessore Raffaele Latrofa – abbiamo investito moltissimo, sia portando a termine il primo lotto del PIU con opere di urbanizzazione come realizzazione di asfalti e marciapiedi nel quartiere e completando l’intervento al Centro Sociale, alla pensilina e alla Sala Multifunzionale, che portando a termine i 18 nuovi alloggi popolari di via Belli che sono stati consegnati a gennaio. A queste opere si sono aggiunte la riqualificazione di via Belli, con realizzazione di marciapiedi, pista ciclabile, sistemazione del verde pubblico e rinnovo arboreo, e la nuova piazza del quartiere con riqualificazione della vicina area verde, che ci ha permesso di portare a compimento una grande opera di rigenerazione urbana del quartiere. La piazza da oggi contribuirà a creare la comunità del quartiere che si ritrova di fronte alla chiesa, al centro sociale, ai giardinetti, alla scuola. Per questo l’architetto Marco Guerrazzi, che ringrazio per il grande impegno con cui ha progettato e portato a termine l’opera, ha voluto riprodurre la planimetria del quartiere sulla pavimentazione, in modo che il quartiere si identifichi nella piazza e viceversa”.

Il progetto della nuova piazza. Il principio che ha ispirato il progetto della nuova piazza è stato quello di recuperare aree urbane poco utilizzate nel quartiere I Passi, per la realizzazione di spazi con funzioni sociali, destinati alla partecipazione collettiva, che favoriscano un sistema di relazioni di quartiere. Piazze, aree a verde, percorsi e spazi di relazione che mettano in relazione la Chiesa dell’Immacolata Concezione, il Centro Sociale e il plesso scolastico per le scuole dell’infanzia. Il progetto nello specifico ha previsto la realizzazione dei seguenti interventi: una nuova piazza situata all’ingresso della chiesa, che si propone anche come sagrato della chiesa e spazio per attività limitrofe al centro sociale, con una pavimentazione centrale in sestini di cotto dove sono inserite lastre di travertino chiaro di diversa tonalità che rappresentano la planimetria con i vari edifici del quartiere, nell’idea di conferire una identità alla nuova e unica piazza de I Passi. La piazza è completata con panchine in cemento e illuminazione pubblica con lampioni.

Inclusa al progetto anche la riqualificazione e ridefinizione del percorso ciclopedonale già presente, che collega il quartiere con la parte ovest dove sono presenti impianti sportivi, scuola materna e un ampio parcheggio. Gli interventi hanno previsto la nuova pavimentazione in calcestruzzo architettonico, la definizione delle aree a verde con la piantumazione di nuove alberature, la realizzazione di due piazzette agli estremi del percorso che lo delineano dal punto di vista urbano, pavimentate in pietrini in cemento e con arredi. Sono state inoltre riqualificate le aree a verde limitrofe al centro sociale con la manutenzione delle alberature presenti e la ridefinizione dell’area con nuove recinzioni; l’area a verde con parco giochi antistante il centro sociale con la ridefinizione degli spazi e delle delimitazioni; la realizzazione di un’area di sosta fronte al centro sociale con pavimentazione in pietrini, panchine in cemento e rampe e raccordi per il superamento delle barriere architettoniche. Effettuati anche interventi per la pubblica illuminazione e la regimazione delle acque piovane secondo le nuove geometrie delle aree previste dal progetto. Realizzati infine interventi generalizzati in tutta l’area per il superamento delle barriere architettoniche.

Estensioni del progetto PIU. La nuova piazza è stata realizzata all’interno del progetto PIU per la riqualificazione del quartiere de I Passi, che ha visto realizzazione di una Sala Multifunzionale (lavori ancora in corso), la riqualificazione della pensilina per attività nell’ambito del quartiere, la riqualificazione del Centro Sociale e la costruzione di 18 nuovi alloggi popolari destinati alle persone anziane. Sulla base della possibilità fornite dalla Regione Toscana di usufruire di ulteriori risorse (overbooking), l’Amministrazione Comunale di Pisa ha presentato nel 2020 altre due estensioni al progetto PIU, che sono state realizzate tra 2022 e 2023: la nuova piazza davanti alla chiesa (con riqualificazione di percorsi e area verde) per l’importo di 397 mila euro e l’intervento di riqualificazione di Via Belli, con realizzazione di nuovi marciapiedi, pista ciclabile, sistemazione del verde pubblico e rinnovo arboreo, per un importo di 300 mila euro.