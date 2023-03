A Firenze un fine settimana di laboratori gratuiti di intaglio, ricamo, ceramica e riciclo creativo

Riutilizzare un vecchio paio di jeans per farne una borsa, ricamare un fazzoletto, intagliare un portatovagliolo o modellare una tazza in argilla. Aspiranti artigiani o appassionati possono cimentarsi nei mestieri artigianali prendendo spunto dai maestri in persona: accade il 1° e il 2 aprile all’Officina Creativa al Conventino fuori le Mura di Firenze (in Via Giano della Bella 20) per i laboratori gratuiti ideati in occasione delle Giornate Europee dei Mestieri d’Arte, la manifestazione nata in Francia e promossa dall’Institut National des Metiers d’Art di Parigi, che in Toscana viene organizzata dal 27 marzo al 2 aprile da Artex in collaborazione con Oma-Associazione Osservatorio dei Mestieri d’arte, Unicoop Firenze, Cna Toscana, Confartigianato Imprese Toscana.

I workshop sono sei, rivolti a bambini, ragazzi sopra i 16 anni e adulti e condotti da maestri artigiani (prenotazione obbligatoria entro venerdì 31 marzo ore 13, Artex Tel 055 570627 – [email protected]). Il 1 aprile Sandra Pelli e Stefano Giusti terranno un laboratorio di ceramica per bambini (ore 9.30 – 12) e per ragazzi e adulti (ore 14.30 – 17) per realizzare una tazza. Vittoria Valzania terrà il laboratorio di riciclo creativo Reejeansiamo per creare un fiore in jeans (ore 10.30 – 13) e per realizzare una borsa da un vecchio paio di pantaloni (ore 15.00 – 17.30). Il 2 aprile sono previsti dalle 10 alle 12.30 il workshop di intaglio, per scolpire un porta tovagliolo in legno con Omero Soffici, dalle 15 alle 17 il workshop di ricamo per ricamare un fazzoletto con Franca Verteramo.

“Questi laboratori permettono di vedere e toccare con mano come le capacità artigianali e le tecniche possono realizzare oggetti che sublimano il nostro quotidiano portando la bellezza nella vita di tutti i giorni, con un’attenzione anche all’ambiente e alla sostenibilità” afferma Elisa Guidi, coordinatrice di Artex.

“Le Giornate Europee dei Mestieri d’Arte sono un momento importante per far conoscere non solo gli aspetti tradizionali e identitari dell’artigianato ma anche la sua rilevanza economica e sociale, che è di prim’ordine. Per questo da sempre sosteniamo convintamente Artex e tutti i partner” commenta il presidente di Confartigianato Imprese Firenze Alessandro Sorani.

“Un’occasione per promuovere e sostenere un comparto, l’artigianato artistico, che racchiude l’essenza della storia del nostro territorio, ha un grande valore culturale e sociale, e al contempo è una importante risorsa economica e occupazionale. Il comparto, infatti, nella Città Metropolitana è composto da oltre 6mila imprese, per un totale di più di 32mila addetti: una galassia di piccole e piccolissime imprese (solo il 6% ha più di 15 dipendenti) che, prima della pandemia, fatturava circa 7 milioni di euro” commenta Giacomo Cioni, presidente Cna Firenze Metropolitana.