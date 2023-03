Marta Zoboli chiude la stagione del Teatro Ferrari di Camposampiero

La stagione serale del Teatro Ferrari “Il Teatro per tutti” che ha aperto lo scorso 12 novembre con il tutto esaurito di Natalino Balasso e ha raccolto un successo dietro l’altro nei 6 mesi di programmazione realizzati, si concluderà sabato 1° aprile con Marta Zoboli.

La Zoboli, attrice comica divenuta nota grazie al programma Zelig Off dove ha partecipato nel 2010 in coppia con Gianluca De Angelis e con il quale ha condiviso un bel percorso artistico, anche nel palinsesto di Comedy Central, nella sua carriera ha recitato molto in teatro, in tv e al cinema. Nota al grande pubblico anche per la sua partecipazione dal 2014 al 2018 a Caterpillar su Radio 2.

A Camposampiero porterà questo fine settimana “Simply the best”, uno spettacolo sul compleanno, o meglio sul giorno dopo, uno spettacolo sulla difficoltà di stare in mezzo, sull’inadeguatezza, sul giudizio, sulla ricerca della propria libertà e verità. Simply the best è la vocina nella testa che ti dice con la stessa convinzione che sei una nullità o che sei the best, è uno spettacolo su chi sogni di essere e non sei e su chi sei grazie ai sogni.

“Il giorno dopo la festa, dopo i dirty martini, i ricordi, le illuminazioni, gli incontri nuovi e vecchi, il gridato e il non detto, dopo i balli, il sesso, il sonno, quando ti ritrovi sola in mezzo al disordine, quando ti ritrovi cambiata e allora provi a rimettere in ordine quelle 24 ore, a raccontarle, a riviverle, a chiedere aiuto per poter unire i puntini e cercare di capire perché e quando è successo che ti sei risvegliata diversa”.

La regia dello spettacolo è di Marta Dalla Via, attrice e regista diplomata presso la scuola di teatro di Bologna Galante Garrone che nel 2019 ha vinto il premio Melato per il teatro. É fondatrice della compagnia Fratelli Dalla Via con cui ha creato “Piccolo Mondo Alpino” vincitore premio Kantor 2010, “Mio figlio era come un padre per me” vincitore premio Scenario 2013. La compagnia ha vinto anche il premio Hystrio nel 2014. Negli anni Marta Dalla Via ha collaborato con vari artisti come attrice, autrice e regista tra questi Corrado Augias, Serena Sinigaglia, Fabrizio Arcuri, Giulio Casale, Tiziano Scarpa, Natalino Balasso, Petra Magoni, Ferruccio Spinetti, Babilonia Teatri.

BIGLIETTI

intero €12 | under 20 €7

TEATRO FERRARI DI CAMPOSAMPIERO

Via Andrea Palladio, 1 Camposampiero (PD)

Tel. 366 6502085 – [email protected]

Prenotazioni e prevendite

www.teatroferrari.it

Prevendita a Camposampiero

Libreria Costeniero via Mogno 44 – tel 049 7381127