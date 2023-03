Papa Francesco in un maxi piumino bianco stile rapper: talmente realistico da sembrare vero

È la tendenza del momento: creare immagini con l’intelligenza artificiale. Una tecnica che può spingersi a “creare” immagini “false” ma al contempo che sembrano “vere”. L’ultima immagine riguarda Papa Francesco in un maxi piumino bianco stile rapper. La foto è stata postata su Reddit da un ragazzo. Poi è finita sui social registrando più di 10 milioni di visualizzazioni con altrettanti commenti.

La foto è stata creata dall’intelligenza artificiale. Così come le immagini di Donald Trump che lotta con i poliziotti per sfuggire all’arresto a New York oppure come Emmanuel Macron che assiste agli scontri tra polizia e manifestanti nelle strade di Parigi. Anche queste hanno fatto milioni di utenti sui social media. Anche queste, come quella del Papa, false ma talmente realistiche da sembrare vere.

Molti, vedendo fotografie simili su Twitter, Facebook o Instagram, credono che siano autentiche. Ma se nel caso di Trump e Macron si intuisce il motivo per cui sono state create, le motivazioni risultano meno chiare nel caso di Papa Francesco. Il ragazzo che ha creato l’immagine parla di una goliardata.

Lo strumento per creare questo tipo di immagini è disponibile a tutti e completamente gratuito. La società di AI si chiama Midjourney. Il giornalista Elliot Higgins di Bellingcat l’ha usata per creare le foto fake di Trump. Non è l’unica società nel suo campo, ma sembra essere la più avanzata tecnologicamente, più in grado di creare immagini realistiche. Vi si accede attraverso una piattaforma digitale denominata Discord. Si fornisce un breve testo descrivendo l’immagine che si vuole creare e al resto pensa la app di intelligenza artificiale, producendo la “deep fake”.