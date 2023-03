Pallavolo Serie A2. La Tonno Callipo sbanca Motta di Livenza al tie break

HRK Motta di Livenza 2 – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3

Progressione set: 25/23 – 22/25 – 25/22 – 18/25 – 14/16

Hrk Motta di Livenza: Santi, Trillini 9, Cavasin 21, Schiro, Cunial, Pilotto 9, Bellanova. Acquarone 2, Secco 10, Acuti, Kordas 20, Battista, Pol

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Mijailovic 21, Candellaro 8, Cavaccini ( L1 ), Orduna 4, Carta ( L2 ), Tondo, Piazza, Balestra 9, Tallone, Terpin 26, Fedrizzi, Buchegger 18, Lucconi 25, Belluomo

Arbitri: Alessandro Oranelli e Angelo Santoro

Motta di Livenza

Ultima trasferta della Regular season per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, ed arriva una bella vittoria al tie break, contro un’avversaria che non ha mai mollato come il Motta di Livenza. Le due squadre, per tutti e cinque i set, hanno dato battaglia senza mai sottrarsi ed hanno dato spettacolo divertendo il pubblico presente. Nonostante il Motta di Livenza fosse l’ultima in classifica, ha dimostrato tanto carattere e voglia di lottare, pur avendo di fronte una squadra come la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, super prima in classifica e che si appresta non solo ad affrontare i play off per la promozione in Superlega, ma davanti a se ha la finale di Supercoppa che si giocherà bel giorno di Pasquetta a Vibo Valentia, avversaria di turno ancora una volta Castellana Grotte, squadra che disputò, perdendola proprio con i giallorossi, la finale di Coppa Italia.

Primo set. I padroni di casa entrano in campo indiavolati e con la voglia di rendere difficile la vita alla capolista, che da parte sua sembra avere un approccio più morbido, o con la mente rivolta ai prossimi importanti obiettivi. Il Motta di Livenza gioca bene, lotta ed alla fine si porta a casa il parziale.

Secondo set. In campo entra un’altra Tonno Callipo, molto più cattiva, concentrata e soprattutto che ha voglia di riscattare il parziale precedente. Orduna e compagni giocano come sanno. Ciò nonostante il Livenza lotta ma alla fine si deve arrendere. Uno a Uno e si ricomincia.

Terzo set. I padroni di casa riprendono a macinare gioco mentre i giallorossi sembrano ancora troppo morbidi. Si va sul due a uno con il venticinque a ventidue.

Quarto set. La Tonno Callipo rialza la testa. Va avanti nel punteggio e dopo aver preso un largo vantaggio conduce a modo suo le danze. Due a due e si va al quinto.

Tie break. Lotta sempre viva in campo, nessuna delle due molla e si va sempre sul punto a puto. Il set si decide ai vantaggi con la vittoria per la squadra del Presidente Pippo Callipo, che aggiunge altri due punti in classifica.

Gianluca Vasapollo