Bulldog campione provinciale Under 15 girone B

Per il secondo anno consecutivo i ragazzi nero arancio STRAVINCONO il campionato della loro categoria!!!

Ora si attende ufficialmente la vincente del girone A, per contendersi la finalissima del girone provinciale.

Oggi passa in secondo piano la partita, vinta per 2/7 in quel di Francavilla Angitola, anche se corre l’obbligo di fare i complimenti alla formazione locale allenata da Pino Pungitore, che come nella partita di andata ha reso la vita difficile alla Bulldog targata Curello/Gradia.

Ma torniamo a quanto in queste due stagioni hanno costruito questi magnifici ragazzi.

Ci sono voluti lavoro, passione e sacrificio, oltre che amore per la propria maglia. Un gruppo GRANITICO, capace in due stagioni di giocare e vincere tutte le partite disputate.

Con uno score invidiabile finora di 19 su 19, con

150 gol fatti e appena 13 subiti.

Se si aggiunge ai due campionati vinti anche il trofeo Regionale del torneo due mari di Catanzaro della scorsa stagione, si mettono in risalto sia il lavoro che la crescita straordinaria di questo gruppo, capace di centrare ottimi traguardi giocando sotto età.

Bravi tutti! I mister che con meticolosità e professionalità accompagnano in questo importante percorso di crescita e valorizzazione i propri giocatori, i preparatori (atletico e dei portieri) veri valori aggiunti in questa stagione sportiva, i ragazzi veri protagonisti perché ci mettono cuore e determinazione, indossando la casacca della Bulldog con onore e amore. E infine il 12° uomo in campo, i nostri meravigliosi tifosi!!!

Rumorosi, colorati ma sempre sportivi e corretti.

Mai vista tanta energia e passione, ma soprattutto tanta vicinanza e coinvolgimento positivo.

Questo è un altro bel traguardo raggiunto insieme.

Ci saranno 4 lunghe settimane tra pause e ultime due giornate, per preparare al meglio il finale di stagione che vedrà la Bulldog Vibo contenersi la finalissima che decreterà la vincente dei due gironi provinciali.

E non finirà qui…..il bello deve ancora venire….