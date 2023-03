Serie C/girone C 34esima giornata undicesimo pareggio stagionale del Crotone nonostante in vantaggio per due volte con i gol di Vitale e Carraro

Latina 2

Crotone 2

Marcatori: 52° Vitale, 63° Ricciardi, 67° Carraro, 71° Golemic (aut.)

Latina (3-5-2): Tonti, Pellegrini (Ricciardi), Esposito, Calabrese, Sannipoli, Di Livio (Barberini), Amodio, Rossetti (Fabrizi), Carissoni (Furlan), Ganz (Belloni), De Santis. All. Di Donato

Crotone (4-2-3-1): Branduani, Calapai (Spaltro), Golemic, Gigliotti, Giron, Petriccione (Carraro), Vitale, Tribuzzi (Chiricò), D’Errico, D’Ursi (Pannitteri), Gomez (Cernigoi). All. Zauli

Arbitro: Enrico gemelli di Messina

Ass. Marco Sicurello di Seregno – Gianluca Scardovi di Imola

Quarto giudice a bordo campo: Marco Di Lorenzo di Terni

Ammoniti: Pellegrini, Calabrese, Petriccione, Golemic

Angoli: 3 a 4

Recupero: 5 e 3 minuti

Questo Crotone, diciamolo, non è da serie B di fronte a quanto sta facendo nelle ultime partite. Il pareggio ultimo contro il Latina subendo due gol, è la dimostrazione. Undicesimo pareggio stagionale per Mea culpa dell’assetto tattico contro squadre di bassa classifica. Il passato non si può cambiare, il presente, invece, è da scrivere in maniera diversa da parte dei pitagorici pensando alla difficile sfida dei play-off. Mister Lamberto Zauli, sulla panchina del Crotone dalla 28esima giornata, attraverso le partite che ancora mancano al termine della stagione lavora per mettere in essere la migliore formazione da presentare nel mini torneo degli spareggi. Contro il Latina, penultima trasferta stagionale per il Crotone, è stata disattesa l’aspettativa di vedere all’opera una formazione in grado di incutere timore all’avversario di turno. Contro una simile squadra l’undici locale, del tecnico Di Donato, è riuscita a conquistare un importante pareggio per incrementare la classifica e restare in zona play-off. Assenti per motivi fisici Mogos, Papini, Awua, Cuomo, Petriccione, Kargbo (impegnato con la nazionale della Sierra Leone) lo schieramento iniziale allestito dal tecnico pitagorico ha visto la presenza anche di Calapai, Giron, D’Ursi in sostituzione rispettivamente di Cuomo, Spaltro, Chiricò per uno schieramento con quattro difensori ma con gli esterni a inserirsi lungo le fasce. Linea mediana con Petriccione e Vitale, centrocampo a tre con Tribuzzi esterno, D’Errico centrale, D’Ursi esterno sinistro, Gomez punta centrale.

Locali con due soli cambi rispetto all’undici schierato nella precedente partita: Pellegrini e De Santis in sostituzione di Cortinovis e Barberini.

Crotone in progressione ad inizio partita subito pericoloso con Gomez che colpisce il palo ma era in posizione di fuori gioco.

Si eleva più degli altri il centrocampista D’Errico preso di mira dagli avversari che lo bloccano spesso con falli d’ammonizioni. Poco Crotone, però, in area avversaria non si fa notare per giocate pericolose da mettere in difficoltà il portiere Tonti. Controllano bene il gioco a centrocampo gli uomini di mister Di Donato facilitati dalla giornata no di Petriccione e Vitale in fatto d’interdizione e rilancio del gioco. Poco incisivi D’Ursi e Tribuzzi sulle fasce. Le uniche azioni all’indirizzo della porta avversaria al ventottesimo minuto con Gomez che, dopo l’assist di Tribuzzi, colpisce il pallone di testa mandandolo a sfiorare il palo alla destra di Tonti. Ancora Gomez al minuto quarantadue sempre di testa manda il pallone a lato. Minuto quarantatre ci prova Giron dalla distanza ma il pallone è smorzato da un difensore. Locali che si divorano il vantaggio al minuto cinquanta con Ganz che al centro dell’area di rigore si fa soffiare il pallone.

Inizio ripresa con D’Errico, continua a farsi notare come migliore in campo, e di destro al volo da dentro l’area avversaria si vede ribattuto il pallone da Esposito. È il preludio al vantaggio pitagorico che arriva un minuto dopo con Vitale che realizza un euro gol con un perfetto tiro da oltre trenta metri. Minuto sessantasei leggerezza di Gigliotti nell’appoggiare il pallone a Branduani si trasforma in un assist per Ganza che poteva segnare. Doppio cambio per gli squali ma non porta bene al Crotone che subisce il pareggio con Ricciardi al minuto sessantatre. Non ci sta il Crotone a pareggiare l’incontro e quattro minuti dopo pitagorici di nuovo in vantaggio con Carraro. È la partita dei gol. Al minuto settantuno locali di nuovo in parità grazie ad un’autorete di Golemic. Mister Di Donato non intende più rischiare ed effettua la doppia sostituzione. Crotone in crisi di gioco lascia molto spazio alle manovre dei locali che si proiettano spesso in area avversaria senza trovare molta resistenza. Lo spessore di squadra vice capolista non emerge sul terreno di gioco. Troppi gol subiti lontano dalle mura amiche non sono un bel biglietto da visita a proposito dei play-off. Più di qualche giocatore nel corso della partita è assente mentalmente e si rende poco partecipe alle giocate. Gigliotti spesso compie errori da giocatore dilettante tanto per fare un solo nome.