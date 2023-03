Grave lutto ad Afragola: morti in un incidente Claudio De Rosa e Ferdinando Iaquino

Due giovanissime vite spezzate lungo le strade di Afragola (Napoli). Hanno perso la vita Claudio De Rosa (17 anni) e Ferdinando Iaquino (22 anni). Un loro amico di 20 anni, che viaggiava con loro, è ricoverato in ospedale e versa in gravi condizioni. In base alle prime ricostruzioni, attorno all’una di notte, la Peugeot 207 su cui viaggiavano i tre amici ha sbandato e si è schiantata contro un muro in via San Marco, all’altezza del civico 195. Nonostante l’arrivo dei soccorsi per Claudio De Rosa non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

Invece Ferdinando Iaquino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, ma è spirato poco dopo il suo arrivo a causa delle ferite riportate nell’impatto. L’amico che si trovava in auto con loro è stato trasportato alla clinica Villa dei Fiori di Acerra e poi è stato poi trasferito al Cardarelli a causa di una emorragia cerebrale. Sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del commissariato di Afragola per far luce sulla dinamica ancora poco chiara.