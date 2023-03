Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo torna l’ora legale

Pronti al cambio ora. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo infatti torna l’ora legale, con le lancette degli orologi che alle 2 andranno spostate un’ora in avanti. Si dormirà dunque un’ora in meno ma si recupera un’ora in più di luce.

Alle due di notte di domenica bisognerà spostare le lancette sulle tre. Questo fa sì che la sveglia, programmata alla stessa ora di ogni giorno, di fatto suonerà un’ora prima. Il vantaggio sarà alla sera in quanto avremo un’ora di luce in più. L’ora legale durerà fino a domenica 29 ottobre 2023, quando rientrerà in vigore l’ora solare. E a quel punto, stavolta alle 3 di notte, le lancette andranno spostate un’ora indietro e torneranno a segnare le 2. in cambio avremo un’ora in più sonno e un’ora in meno di luce. Il cambio avviene così due volte all’anno: l’ultima domenica di marzo e poi di nuovo l’ultima di ottobre. Bisogna quindi spostare le lancette ma non per i dispositivi come gli smartphone che prevedono un aggiornamento automatico.