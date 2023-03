Studio 36, gli esperti in ingegneria civile a Rieti

Studio 36 è un’azienda di ingegneria civile situata nella provincia di Rieti, che si dedica a interventi su edifici esistenti, efficientamento energetico, monitoraggio energetico e rilievi con tecnologie avanzate come il laser scanner 3D. Grazie alla competenza tecnica, Studio 36 è abilitato ai sensi della UNIEN ISO 9712 per condurre studi termografici e dispone di strumenti professionali come termocamere e termoflussimetri.

Studio 36: miglioramento energetico degli edifici

Studio 36 progetta sistemi di isolamento, impianti fotovoltaici e impianti a pompa di calore, offrendo servizi completi per il miglioramento energetico degli edifici. L’azienda è stato fondata nel 2017 dall’ingegnere Matteo Rossi con l’obiettivo di creare un “contenitore” per diverse figure professionali.

Lo Studio 36 si propone come punto di riferimento nel campo della progettazione e della conduzione di lavori edili, con una particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia del patrimonio edilizio.

Il team di professionisti che lo compone è impegnato a promuovere un approccio responsabile e sostenibile, volto al risparmio energetico, alla riduzione del consumo di suolo e alla valorizzazione delle caratteristiche architettoniche e storiche degli edifici. La visione del team è quella di realizzare progetti di qualità che possano coniugare funzionalità, estetica e sostenibilità, ponendo sempre al centro le esigenze dei clienti e della comunità nel quale gli interventi vengono realizzati.

Nel corso di appena quattro anni Studio 36 cresce e si trasferisce in spazi più ampi. Il numero dei dipendenti sale a quattro ingegneri con specializzazioni differenti. La nuova sede è stata completamente elettrificata, climatizzata con una pompa di calore aria/aria e controllata in remoto.

Le competenze degli ingegneri civili di Studio 36

L’ingegneria civile è una branca dell’ingegneria che si occupa della progettazione, costruzione e manutenzione di infrastrutture e opere pubbliche come ponti, strade, edifici, impianti e sistemi di trasporto.

Gli ingegneri civili sono specialisti che hanno una vasta conoscenza di matematica, fisica, scienza dei materiali e geologia, oltre ad avere una profonda comprensione dei principi di ingegneria e architettura.

Sono responsabili di gestire i progetti di costruzione dall’inizio alla fine, svolgendo una serie di compiti come la pianificazione, la progettazione, la gestione dei costi, la supervisione della costruzione, il collaudo e la manutenzione delle opere. Possono lavorare in diversi campi, tra cui l’industria privata, le agenzie governative, le organizzazioni non profit e le istituzioni accademiche.

Nel caso dello Studio 36, la competenza degli ingegneri civili è incentrata sulle attività di intervento su edifici esistenti, miglioramento sismico, adeguamento e costruzioni nuove. Lo studio ha sviluppato una vasta esperienza nell’efficientamento energetico degli edifici, nella progettazione di impianti fotovoltaici e a PdC, nell’isolamento termico degli involucri edilizi e nel monitoraggio energetico.

Questo l’elenco dei principali servizi offerti da Studio 36:

Rilievi laser scanner 3D;

Perizie termografiche;

Progettazione di sistemi per il miglioramento energetico degli edifici;

Progettazione impiantistica;

Monitoraggio energetico;

Progettazione interventi strutturali.

Riduzione delle spese energetiche e non solo

Uno degli strumenti che Studio 36 utilizza per l’esecuzione di rilievi è il laser scanner 3D, che permette di acquisire informazioni molto precise e dettagliate sui dettagli architettonici dell’edificio e della sua geometria. Inoltre, gli ingegneri di Studio 36 sono abilitati ai sensi della UNIEN ISO 9712 per eseguire studi termografici con l’uso di termocamere e strumenti professionali come igrometri e termoflussimetri.

Studio 36 progetta sistemi di isolamento, impianti fotovoltaici e impianti a pompa di calore, offrendo servizi completi per il miglioramento energetico degli edifici. La riduzione delle spese energetiche dei clienti è una priorità che si ottiene attraverso la decarbonizzazione, riducendo le emissioni di CO2. Studio 36 si dedica anche alla progettazione di interventi strutturali per gli edifici in zona sismica, garantendo la massima sicurezza degli edifici e dei loro abitanti.

Interventi di miglioramento sismico

Durante il sisma del 2016 in Valnerina, l’area del cratere post-sisma mette alla prova l’ esperienza di Studio 36. In particolare, il team si dedica alla progettazione di edifici con l’obiettivo di incrementare le loro capacità portanti attraverso interventi di di miglioramento sismico, adeguamento, interventi locali e nuove costruzioni in alcune regioni ad alto rischio sismico, come l’Umbria e le Marche, che non non dimenticano quella che è ricordata come: “La botta del 2016”. Solo pochi giorni fa, lo scorso 9 marzo il sisma tra Perugia e Umbertide ha provocato qualche conseguenza, seppur non grave come allora.

