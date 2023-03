Volley Femminile. La Volley Girifalco si aggiudica il Torneo ” Grandi Vincitori” organizzato dalla Todosport

La Volley Girifalco si è aggiudicato il Torneo “ Grandi Vincitori” organizzato dalla TodoSport Vibo Valentia e che si è giocato presso il Pala Borsellino di Vibo Valentia, domenica pomeriggio. Una serata di sano sport e sana competizione tra società amiche che hanno fatto giocare le future promesse del volley femminile, facendole trascorrere un gran bel pomeriggio. Perfetta l’organizzazione, ma la Todosport, da anni ci ha abituato a tutto ciò e grande partecipazione di pubblico. Infatti tantissima gente ha assiepato e colorato il palazzetto dello sport che ospita le gesta della squadra vibonese che milita in Serie C. Le squadre partecipanti erano oltre alla già citata Girifalco e le padrone di casa che hanno schierato due squadre, gli amici della provincia vibonese vale a dire la Loryvolley Pizzo, l’Asi Monterosso e Volley Club Nicotera. Dicevamo della partite che sono state gradevoli ed hanno permesso a tutte le atlete impegnate a prendere confidenza con la pura competizione in vista dei prossimi campionati regionali e provinciali, che dovrebbero essere alle porte.

Ecco la classifica finale. 1° posto Volley Girifalco, 2° Posto Todosport Royal, 3° posto ASi Monterosso, 4° Posto Volley Club Nicotera, 5° Posto Loryvolley Pizzo, 6° posto Todosport Arancio.