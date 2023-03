La Tonno Callipo si sbarazza con un secco tre a zero di Castellana

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3 – BCC Castellana 0

Progressione set: 25/20 – 25/21 – 25/20

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Mijailovic 12, Candellaro 10, Cavaccini ( L1 ), Orduna 1, Carta ( L2 ), Tondo, Piazza, Balestra 9, Tallone, Terpin 12, Fedrizzi, Buchegger 18, Lucconi, Belluomo.

Bcc Castellana: Zamagni 7, Sportelli, Marchisio ( L1 ), Tiozzo 7, Presta 6, Cattaneo 2, Longo, Di Silvestre 10, De Santis, Lopes 12, Carelli 2, Jukoski, Ndrecaj

Arbitri: Mariano Gasparro di Agropoli e Giorgia Spinnicchia di Catania

Vibo Valentia.

Riprende subito il cammino la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, dopo lo stop di Ravenna e lo fa con un perentorio tre a zero, contro Castellana Grotte. Una partita perfetta quella giocata dai vibonesi, che non hanno mai lasciato l’iniziativa agli avversari, mettendo sin dal primo pallone grinta, aggressività e la pallavolo bella e proficua da vedere che i giallorossi hanno sempre giocato, sin dall’inizio della stagione. Da parte sua Castellana non può rimproverarsi assolutamente nulla, anche perché di fronte avevano la squadra più forte di questa regular season e che mira ovviamente, dopo la conquista della coppa Italia, vinta proprio contro Castellana in finale, al ritorno immediato in Superlega.

Primo Set. La squadra di casa, incoraggiata da un buon numero di appassionati tifosi, scende in campo concentrata. Evidentemente il ko di Ravenna è servito molto sotto questo aspetto. Orduna distribuisce il gioco come al solito in maniera magistrale, e le sue bocche di fuoco mettono a terra tutti i palloni. Castellana cerca di reagire e di rimanere sul pezzo, ma alla fine nulla può di fronte alla precisione della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Si va sull’uno a zero con il punteggio di venticinque a venti.

Secondo set. La musica è sempre la stessa, il coach vibonese vede la sua squadra giocare e volare sulle ali dell’entusiasmo e non può che essere felice. Pochi errori, tenta precisione ed un ritmo davvero alto. Caratteristiche queste che mettono spalle a muro i pugliesi che si devono arrendere. Due a zero con il venticinque a ventuno.

Il terzo set è la fotocopia degli altri, con la Tonno Callipo desiderosa di chiudere al più presto, per non correre rischi ma soprattutto per avere qualche ora in più di relax. La gara finisce sul tre a zero. Il terzo parziale finisce con il punteggio di venticinque a venti.

GIANLUCA VASAPOLLO