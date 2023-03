Perugia. A Ferro di Cavallo due interventi per la valorizzazione dell’ambiente

Il tema della valorizzazione del verde e dell’ambiente è al centro di due delibere che sono state approvate nel corso della seduta della giunta comunale del 15 marzo.

La prima, illustrata dal vice sindaco ed assessore con delega alle politiche scolastiche Gianluca Tuteri, prevede il sostegno dell’Amministrazione al progetto, presentato dall’istituto comprensivo Perugia 8, “Edu Green”, ammesso a finanziamento nell’ambito del pnrr – Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

L’iniziativa riguarda la valorizzazione delle pertinenze esterne di alcuni plessi di Ferro di Cavallo-Perugia, ossia la scuola dell’infanzia “H.C. Andersen”, la scuola dell’Infanzia “C. Collodi”, la scuola primaria “Lambruschini Moduli”, la scuola secondaria di primo grado “C. Colombo”. In particolare il progetto prevede di sfruttare diverse aree esterne da dedicare alla didattica esperienziale potenziando l’ambiente di apprendimento nonché veicolando contenuti riguardanti i temi dell’ecosistema e della biodiversità, della sostenibilità e della salvaguardia dell’ambiente, del cambiamento climatico.

Tre le attività di cui si compone la proposta.

Innanzitutto verranno adibiti alcuni spazi esterni dei plessi dell’I.C. 8 a laboratori a cielo aperto dove realizzare attività diversificate: orti sperimentali, cisterna per il recupero e la gestione dell’acqua piovana, laboratori, aiuole. In secondo luogo si realizzerà un percorso pedonale didattico che collegherà le varie scuole coinvolte: lungo il tragitto è previsto l’allestimento di un “frutteto mobile” ed eventuali postazioni di lavoro mobili.

Infine tra la scuola dell’infanzia “Collodi” e la Palestra, sarà installata una serra ad uso laboratorio, in cui poter realizzare attività di semenzaio e far sviluppare le piante in vassoio prima della messa a dimora.

“Abbiamo accolto fin da subito con favore questo progetto – spiega il vice sindaco Gianluca Tuteri – perché è in sintonia con l’orientamento outdoor education che il mio assessorato sta portando avanti nelle scuole dell’infanzia comunali. L’obiettivo è quello di favorire il rapporto tra i giovani e l’ambiente, fin dalla più tenera età, avvicinando bambini e bambine a ciò che li circonda e, di conseguenza, ingenerando attenzione e rispetto per la natura. In questo contesto il progetto Edu Green dell’I.C. 8 consentirà agli insegnanti di usufruire di uno strumento didattico innovativo in grado di coinvolgere in prima persona gli studenti nella cura dell’ambiente”.

L’attenzione nei confronti dell’ambiente a Ferro di Cavallo si arricchisce tuttavia di un’ulteriore azione.

Nelle prossime settimane 15 esemplari di leccio verranno piantumati nel quartiere di Ferro di Cavallo lungo il percorso pedonale di via Gregorovius. Ciò grazie alla donazione da parte della ditta Futura Energie effettuata con l’obiettivo di valorizzare lo spazio verde interessato dall’intervento.

L’iniziativa è stata ufficializzata nel corso della seduta del 15 marzo, quando la giunta ha accettato formalmente, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture ed ambiente Otello Numerini, la donazione.

“Ringraziamo la ditta Futura Energia per questa donazione – spiega l’assessore Numerini – che conferma quanto sia diffusa l’attenzione da parte di cittadini ed imprese nei confronti dei beni e degli spazi comuni. La piantumazione di 15 nuovi alberi consentirà, peraltro, di valorizzare il percorso pedonale lungo via Gregorovius rendendolo più bello e fruibile da parte della cittadinanza”.