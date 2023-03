Serie C/girone C 31esima giornata finisce in parità l’atteso derby tra Crotone vs Catanzaro con i gol di Mogos e Verne

Crotone 1

Catanzaro 1

Marcatori: Mogos 54°, Verne 72°

Crotone (4-2-3-1): Dini, Mogos, Cuomo, Golemic, Gigliotti (Giron), Petriccione, Vitale (Carraro), Chiricò (Pannitteri), D’Errico (D’Ursi), Tribuzzi, Gomez (Kargbo). All. Zauli

Catanzaro (3-5-2): Fulignati, Martinelli, Brignenti, Scognamillo, Situm (Brignola), Sounas (Curcio), Ghion (Pontisso), Verna, Vandeputte, Iemmello (Cianci), Biasci (Tentardini).

All. Vivarini

Arbitro: Michele Giordano di Novara

Ass. Federico Votta (Moliterno) – Davide Stringini (Avezzano)

Quarto giudice a bordo campo: Emanuele Frascaro di Firenze

Ammoniti: Vitale, Cuomo, Mogos, Pontisso

Angoli: 7 a 3 per il Catanzaro

Recupero: 4 minuti

Spettatori: 6.016 incasso euro 46.266,00

Squadre in campo col lutto al braccio dei rispettivi giocatori ed un minuto di silenzio prima del calcio d’avvio nel ricordo dei morti provocati dal naufragio avvenuto nelle acque antistante Steccato di Cutro. La società pitagorica ha deciso di devolvere parte dell’incasso ai familiari delle vittime. Sfida senza la presenza sulle gradinate dello Scida dei residenti a Catanzaro e nella provincia per disposizione delle Autorità competenti.

Derby che mancava dal lontano campionato di serie B 2005/2006, in serie C ultima sfida 2003/2004 (25esima giornata).

Le tante sfide del passato, la lunga attesa dei tanti campionati di serie C disputati dal Catanzaro, il traguardo della serie B a fine stagione dichiarato da entrambe le società, gli ingredienti per una sfida all’insegna della vittoria dell’una e dell’altra squadra. Per il Catanzaro i tre punti significavano aumentare la distanza dell’immediata inseguitrice e iniziare a preparare i festeggiamenti per il salto di qualità. Diversamente dal Crotone il cui successo avrebbe rafforzato soltanto la seconda posizione.

Spazio da parte dei due tecnici a proposito del turnover considerando il dover evadere giovedì prossimo un’altra giornata. Mister Zauli con riferimento alla precedente formazione ha lasciato fuori cinque/undicesimi: Calapai, Crialese, D’Ursi, Carraro Kargbo ed al loro posto Mogos, Golemic, Tribuzzi, Vitale, D’Errico. Un solo cambio da parte del tecnico ospite Vivarini con Martinelli al posto di Fazio. Primi quarantacinque minuti con il Crotone ben disposto sulla linea difensiva con i centrali Golemic e Cuomo, esterno sinistro Gigliotti e Mogos a destra con il compito di non trascurare le giocate offensive lungo la fascia di sua attinenza. D’Errico al quinto minuto, Golemic al ventunesimo, Gomez al trentunesimo, hanno tenuto sulle spine la difesa giallorossa. Il antaggio locale al minuto trentasette con Tribuzzi annullato per fuori gioco. Catanzaro con Iemmello impegna Dini al minuto trentaquattro con un debole tiro. Gioco piacevole per merito del Crotone che ha avuto in D’Errico, Petriccione, Tribuzzi e Vitale ottimi cursori e sempre attenti nell’interrompere il gioco avversario e rilanciare il compagno meglio piazzato. Cinquantaquattresimo Mogos da denbtro l’area, posizione angolata, fulmina Fulignati e porta in vantaggio il Crotone. Apoteosi sulle gradinate. Controlla bene il gioco offensivo degli ospiti il Crotone, unica svista al minuto settantadue quando la difesa consente a Verne di pareggiare. Termina in parità il tanto atteso derby tra le prime due in classifica. Un punto a testa che lascia invariata la classifica tra Catanzaro e Crotone. Stesso risultato dell’ultimo derby in serie C campionato 2003/2004.