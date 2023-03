Nuova scossa di terremoto a Perugia poco dopo le 20

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata in provincia di Perugia magnitudo 4.6 poco dopo le 20. Intanto vicino a Umbertide, epicentro del sisma di pomeriggio, sono state evacuate 4 palazzine e due abitazioni, oltre ad un’azienda che presenta una trave lesionata. A Montelovesco, sempre frazione di Umbertide, un’abitazione risulta inagibile: sei persone, due nuclei familiari, dovranno lasciare casa in attesa di ulteriori verifiche dei vigili del fuoco. In tutto risultano al momento – secondo la Prefettura di Perugia – 30 persone evacuate.