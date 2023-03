Terremoto a Perugia: scuole e università chiuse venerdì e sabato

Con ordinanza sindacale N. 392 del 09/03/2023 Andrea Romizi, sindaco di Perugia, ha disposto la chiusura ed università per le giornate di venerdì e sabato. Il sindaco nell’ordinanza scrive che “nel primo pomeriggio del 09.03.2023 si è verificata una scossa sismica con epicentro nel Comune di Umbertide, a confine con il territorio di questo Comune, di magnitudo 4.4; dai primi dati frammentari non sono emersi danni a persone e cose”. “Considerato che occorre comunque procedere, in via cautelativa, a sopralluoghi al fine di poter verificare eventuali danni e lesioni alle strutture sedi di istituti scolastici, pubblici e privati di ogni ordine e grado, ivi comprese Strutture per la Prima Infanzia, Università, e Istituti di Alta Formazione, onde garantire, per quanto di rispettiva competenza, le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche; ritenuto pertanto necessario chiudere, in via precauzionale, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, ivi comprese Strutture per la Prima Infanzia, Università, e Istituti di Alta Formazione, per le giornate di venerdì 10 e sabato 11 marzo 2023 al fine di consentire le suddette verifiche tecniche. Atteso che l’art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare preventivamente al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione.

Dato atto che le menzionate ragioni di urgenza precludono la previa notizia di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della Legge 241/90;

O R D I N A

la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, ivi comprese Strutture per la Prima Infanzia, Università e Istituti di Alta Formazione, per le giornate di venerdì 10 e sabato 11 marzo 2023 al fine di consentire, per quanto di rispettiva competenza, le suddette verifiche tecniche;

COMUNICA

che la presente ordinanza è stata preventivamente inoltrata al Prefetto di Perugia ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art. 6 D.L. 92/2008 convertito nella L. 125/2008, affinché, ove lo ritenga neces-sario, richieda al Questore, quale Autorità Tecnica di P.S., l’attivazione del necessario coordinamento tra le Forze dell’Ordine;

DISPONE

che al presente provvedimento sia data la più ampia diffusione attraverso gli organi di stampa e social network e che venga altresì pubblicato:

1. All’albo pretorio del Comune di Perugia

2. Sul sito internet del Comune di Perugia

Si segnala altresì che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al TAR – Tribunale Amministra-tivo Regionale, sede dell’Umbria, entro 60 giorni, decorrenti dalla notifica dello stesso provvedimento, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data e che l’inosservanza alla presente ordinanza comporterà altresì l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art 7 bis del D. Lgs n. 267/2000”.