EscortdiLusso.Vip spiega le conseguenze della Legge Merlin sulle Escort di Lusso

La Legge Merlin, ufficialmente conosciuta come Legge n. 75/1958, è stata una riforma

legislativa italiana che ha reso illegale la prostituzione in luoghi pubblici e privati.

Questa legge è stata introdotta in Italia nel 1958, durante un’epoca in cui la

prostituzione era molto diffusa e considerata una sorta di “malcostume” nazionale.



La Legge Merlin ha portato a una serie di conseguenze per il mondo della prostituzione

e delle escort, con effetti che si fanno sentire ancora oggi. In questo articolo,

questa legge sulla prostituzione e sul mondo delle escort in Italia.

La chiusura dei bordelli

Uno dei principali effetti della Legge Merlin è stata la chiusura dei bordelli in Italia.

Prima della sua entrata in vigore, i bordelli erano luoghi in cui le prostitute potevano

lavorare in modo relativamente sicuro e protetto.



La prima conseguenza della Legge Merlin, tuttavia, fu la chiusura di questi luoghi, fatto

che costrinse le prostitute a lavorare per le strade o in case private, dove erano molto

più vulnerabili alla violenza, all’abuso e alla sfruttamento sessuale.



Questa situazione ha portato inevitabilmente ad un aumento del numero di prostitute

in strada, esponendole a situazioni di maggiore rischio e rendendo più difficile la

regolamentazione del loro lavoro.



Un’ultima conseguenza della chiusura dei bordelli è stata una maggiore incertezza

legale per le donne, che oggi spesso lavorano in condizioni di precarietà, vulnerabilità

e sfruttamento

La criminalizzazione della prostituzione

Un altro effetto della Legge Merlin è stata la criminalizzazione della prostituzione.

Prima della legge, la prostituzione non era considerata un reato, ma piuttosto una

forma di depravazione. Con la sua entrata in vigore, la prostituzione è diventata a tutti

gli effetti illegale, con il risultato di trasformare moltissime donne in criminali. Questo

ha reso molto più difficile per le prostitute lavorare in modo sicuro e proteggere i

propri diritti, in quanto si sono trovate esposte a sanzioni penali e giudiziarie.



Di conseguenza è diventato anche molto più difficile, per le donne di questo settore,

accedere a servizi di supporto e assistenza, come i servizi sanitari e sociali. Molte

prostitute, infatti, non cercano aiuto quando ne hanno bisogno per paura di essere

arrestate o perseguite legalmente.

L’aumento dell’attività illegale

Come ogni forma di proibizionismo, la Legge Merlin ha causato l’aumento dell’attività

illegale. Dopo la chiusura dei bordelli, molte prostitute sono state costrette a lavorare

in modo clandestino, spesso sotto la guida di organizzazioni criminali che sfruttano e

abusano le donne.



Questo ha creato un ambiente più pericoloso e incerto per le prostitute, esponendole a

un rischio maggiore di violenza, abuso e sfruttamento sessuale. L’aumento dell’attività

illegale, inoltre, ha reso più difficile per le autorità controllare e regolamentare la

prostituzione, rendendo il lavoro delle prostitute ancora più difficile e pericoloso.

La creazione di un mercato nero

Un’altra conseguenza della Legge Merlin è stata la creazione di un mercato nero per la