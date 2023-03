I giochi tradizionali che si possono fare online: una panoramica

Li abbiamo scoperti stando di più in casa con la pandemia, quando non potendoci muovere né coltivare le relazioni sociali ci siamo trovati maggiormente a doverci ingegnare, anche solo per trovare nuovi modi da dedicare per passare il tempo.

La tecnologia digitale, con le sue innovazioni, si è rivelata d’aiuto e per più d’uno persino preziosa, introducendo nuove modalità di intrattenimento che però spesso richiamano la tradizione, quella più vicina a noi e quella più antica.

Accanto a giochi sempre più avventurosi e accattivanti ce ne sono alcuni, veri e propri evergreen, capaci di non passare mai di moda. È su questi che ci concentriamo in questo articolo.

Il Lotto: era il Cinquecento quando…

Le origini del Lotto sono davvero antiche. Risalgono addirittura al Cinquecento, stando alle testimonianze storiche, e in particolare alla città di Genova, da cui si sarebbe poi diffuso lungo tutta la Penisola.

Se una volta per giocare la schedina era indispensabile recarsi di persona presso una ricevitoria o un’attività autorizzata, già da alcuni anni non è più così.

Il Gioco del Lotto è infatti stato realizzato anche nella versione digitale, col benestare di ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ovvero l’ente per la tutela del gioco responsabile e consapevole in Italia.

Il format telematico ha mantenuto tutte le qualità e caratteristiche di quello che tutti conosciamo, anche per i giorni in cui sono effettuate le estrazioni: martedì, giovedì e sabato.

Inoltre, è possibile giocare, verificare l’esito della schedina e conoscere ulteriori informazioni scaricando l’applicazione ufficiale My Lotteries, disponibile in versione mobile per Android e iOS.

Parole crociate: ora anche online

Un altro gioco che ritorna online e che è ben radicato nella tradizione del Belpaese: il cruciverba, ovvero le “parole incrociate” come le ha definite il suo inventore. Se siete curiosi di conoscerne l’identità vi accontentiamo subito.

Si tratta di un impiegato del Comune di Lecco, Giuseppe Airoldi, il quale pubblicò senza firma il primo schema sul Secolo Illustrato di Milano il 14 settembre 1890.

A proporre il cruciverba online è il settimanale iconico in ItaliaLa settimana enigmistica, amato da tante generazioni sotto il solleone o sul divano, ora persino in compagnia dello smartphone.

Monopoly: dal Novecento agli anni Duemila

Come non citare infine i giochi di società e in particolare il Monopoly, capace di raccogliere intorno a un tavolo grandi e piccini durante le feste o le giornate in cui ci si trova piacevolmente a oziare in casa?

La versione digitale è naturalmente multiplayer e non è meno divertente di quella a cui siamo abituati, complici i progressi fatti dalla tecnologia.

La tradizione, invece, racconta che il Monopoly è stato introdotto per la prima volta all’inizio del Novecento. La versione pionieristica è stata realizzata da Elizabeth Magie, poi modificata e brevettata da Charles Darrow per diffondersi così in tutto il mondo, dove conta tantissimi appassionati.

Nota finale

Quelli che vi abbiamo elencato sono soltanto alcuni dei giochi che si possono trovare online e che riprendono la tradizione. Tra gli altri più recenti troviamo Risiko e Pictionary, per citarne alcuni, ma l’elenco potrebbe continuare ancora a lungo.