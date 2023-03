SERIE B- 28ESIMA GIORNATA REGGINA – PARMA STADIO ORESTE GRANILLO

Con solo 6 punti nelle ultime 8 partite disputate in questo 2023, la Reggina di mister Pippo Inzaghi è chiamata al riscatto, dopo la cocente sconfitta subita nello scorso turno infrasettimanale in casa della conterranea Cosenza.

Per la sfida contro il Parma di capitan Gigi Buffon, la Reggina schiera ; ( 4-3-2-1) P. Colombi D. Di Chiara – Cionek – Gagliolo – Pierozzi C. Hernani – Majer – Fabbian A. Menèz (K) – Rivas – Stelec All. Filippo Inzaghi

Risponde il Parma con; ( 4-3-3) P. Buffon (K) D. Ansaldi – Osorio – Circati – Del Prato C. Sohm – Estevez – Adrian Bernabè A. Man – Vazquez – Benedyczak All. Pecchia.

Cronaca in diretta

16.16 Calcio di inizio. La Reggina prova subito un lancio su Rivas, troppo lungo blocca Buffon.

16.18 Gagliolo scivola nella propria area di rigore e per poco Vazquez non ne approfitta a tu per tu con Colombi.

16.19 Ripartenza Reggina. Menèz riconquista palla salta due avversari, serve Fabbian che allarga per Rivas. Il cross dell’onduregno troppo su Buffon che blocca a terra.

16.22 Angolo numero 1 per il Parma. Angolo corto e manovrato del Parma, libera Rivas senza qualche affanno ma, nessun pericolo per Colombi.

16.26 Ammonito Del Prato che ferma in maniera fallosa Hernani in ripartenza. Giallo al laterale difensivo scaligero che lo condizionerà per i restanti 79 minuti.

16.27 Dal calcio di punizione palla che arriva a Menèz, che tira da fuori area. Alto di poco.

16.29 Palla laterale di Rivas, libera l’area Osorio. Reggina che attacca manovrando sulle fasce, soprattutto sulla catena di destra con Rivas già due volte al cross.

16.31 Attacco Parma. Da fallo laterale la palla arriva a Sohm appena dentro l’area che, lascia partire un tiro che Colombi respinge coi pugni in tuffo. Vazquez non può intervenire perchè in off side.

16.32 Parma che attacca a testa bassa dopo aver recuperato palla con un fallo su Hernani non ravvisato dal direttore di gara. Angolo numero 2.

Continui capovolgimenti di fronte. Ora è il Parma ad attaccare, Reggina che prova a ripartire.

16.35 Angolo 3 per il Parma. Nulla di fatto la difesa libera.

16.37 Punizione Reggina in attacco. Libera Ansaldi.

Fase di gioco spezzettato con continui falli nella zona centrale del campo.

16.44 Ammonita Majer per gioco scorretto.

16.45 Recupera palla Bernabè che serve Vazquez, tiro da fuori che Colombi blocca. Rilancio immediato dell’estremo difensore su Hernani. Palla a Menèz che mette al centro e Fabbian solo davanti a Buffon, non arriva all’impatto in scivolata per un nonnulla. Bandierina su e tutto inutile.

16.48 Attacco Reggina, palla che danza in area arriva Strelec e di petto in maniera quasi fortunosa palla sul palo. Bandierina di nuovo su.

16.51 Angolo 4 per il Parma, Gagliolo libera la sua area.

16.52 Ammonito Menèz per proteste. Punizione per il Parma dalla sinistra del fronte d’attacco. Palla al centro e, dopo un batti e ribatti Vazquez prova a chiudere l’azione in rovesciata che, parte debole dal suo piede e Colombi blocca.

16.56 Gioco fermo per un brutto scontro tra Gagliolo e Benedyczak. I due si rialzano dopo l’intervento dei rispettivi sanitari.

16.59 Ammonito Vazquez per intervento da dietro su Rivas che stava ripartendo dopo aver conquistato palla.

1 minuto di recupero per la prima frazione.

Fasi confuse al duplice fischio del direttore di gara che, interrotto il gioco per un fallo su Hernani da parte di Vazquez che, meritava la seconda mmonizione, non permette alla squadra di casa di riprendere il gioco, allungando il recupero. Tra le proteste, viene comminata l’ammonizione a Di Chiara per aver allontanato il pallone. Direttore di gara circondato da entrambe le squadre.

Primo tempo che si chiude sullo 0-0. Reggina che ha attaccato a testa bassa, non creando però pericoli a Gianluigi Buffon. Parma che ha concluso due volte nello specchio della porta, con Colombi che effettua comunque due parate non difficili.