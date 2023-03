Vacanza di mare in Croazia: tre possibili itinerari, più uno

Vicina e ben collegata all’Italia sia viaggiando in macchina e sia se si preferisce spostarsi in aereo o in nave, la Croazia è una meta perfetta per le ferie estive per chi non vuole rinunciare al mare ma non ama la folla che tra luglio e agosto si crea nelle località marittime più rinomate o ha a disposizione un budget limitato. Il costo della vita è infatti, come in molte altre mete della zona, decisamente inferiore e proprio per attrarre turisti non mancano anche in alta stagione promozioni e offerte low cost. Ecco, allora, tre ispirazioni per una vacanza di mare in Croazia.

Considerato che si estende – soprattutto – in lunghezza e che non c’è zona in cui l’Adriatico non bagni la Croazia dando vita a baie cristalline e limpide dove è impossibile non fermarsi per un bagno o per passare qualche ora a contatto con la natura, è meglio concentrarsi infatti su una zona per volta. L’alternativa, se si vogliono visitare più zone diverse durante lo stesso viaggio e per non perdersi soprattutto le isole della Croazia, è esplorare il Paese via mare. Non è difficile né particolarmente dispendioso farlo, a patto di prenotare con largo anticipo, grazie agli operatori – sempre più numerosi – che si occupano di noleggio di barche a vela in Croazia.

Tre idee di viaggio per una vacanza di mare in Croazia indimenticabile

Partendo dall’Italia, comunque, la prima tappa imperdibile per una vacanza di mare in Croazia è la penisola d’Istria. Raggiungibile in poche ore d’autostrada, la costa nord offre alternative su misura per le famiglie con bambini, come soprattutto le spiagge sabbiose di Rab, e per chi dopo un bagno e un po’ di tintarella non disdegna di scoprire la storia, l’arte, le tradizioni del posto, è qui che si trovano infatti città come Pola o Fiume. Più in generale è questa la zona della Croazia da scegliere come meta delle proprie vacanze se non si intende rinunciare a un ventaglio di scelte ampio quanto a hotel, ristoranti, lidi, negozi e alle attività più mondane.

Questo non vuol dire certo che sulla riviera di Makarska sia impossibile trovare locali dove godersi un aperitivo al tramonto o una cena romantica a base di pesce. Il centro della Croazia è però la meta ideale per gli amanti del mare, per chi quando pensa alle ferie non immagina altro che una spiaggia bianca e poco affollata dove prendere il sole e delle acque cristalline in cui nuotare o fare snorkeling. Qui si trovano, non a caso, spiagge iconiche come la spiaggia di Zlatni Rat sull’isola di Brac o quelle dell’isola di Vis, la più lontana dalla costa tra tutte le isole croate e per questo fuori dalle rotte del turismo di massa.

Sulla costa sud mete ideali per una vacanza di mare in Croazia sono la penisola di Peljesac e l’isola di Korcula, dove si trova una grande concentrazione di spiagge dorate e dalle acque limpide. Ben frequentata è anche l’isola di Mljet: durante l’alta stagione rischia di diventare, però, una meta alquanto esclusiva e più facile da raggiungere, per questo, per un bagno o una sosta al largo ancora una volta in barca.