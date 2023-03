Scontro tra un treni in viaggio tra Atene e Salonicco: decine di morti e feriti

E’ drammatico il bilancio del disastro ferroviario avvenuto in Grecia. Si registrano almeno 32 morti e 85 feriti. L’impatto è avvenuto tra un treno merci e uno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco, in Grecia. I vigili del fuoco hanno riferito che tre vagoni sono deragliati presso la cittadina di Larissa, nel centro del Paese, dopo lo scontro tra il treno merci e un convoglio che trasportava 350 passeggeri.

Uno dei vagoni ha preso fuoco e diverse persone sarebbero rimaste intrappolate. Il governatore regionale Kostas Agorastos ha affermato che “più di 250 passeggeri sono stati trasferiti in autobus a Salonicco. Purtroppo il numero di feriti e morti è probabile che sia alto”.

Secondo i media di Atene, si tratta del “peggior incidente ferroviario che il Paese abbia mai conosciuto”. Sono stati mobilitati circa 150 vigili del fuoco e 40 ambulanze, affermano i soccorritori.