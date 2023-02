Perugia. Morto Giuseppe Mariucci storico proprietario del ristorante “Da Peppone”

Il sindaco Andrea Romizi e l’Amministrazione comunale tutta esprimono vivo e profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Mariucci, noto a tutti come “Peppone”, proprietario ed anima dell’omonimo ristorante di via Battisti in pieno Centro storico. Mariucci, mancato all’affetto dei suoi cari nella prima mattinata di oggi 24 febbraio, era molto apprezzato e stimato da tutti, per i modi garbati e gentili, nonché per preziosa attività che da anni portava avanti nel sociale, in qualità di presidente dell’associazione “malattie della voce”.

“Con la scomparsa di “Peppone” – sottolineano il sindaco e l’Amministrazione – se ne va un pezzo importante della storia della ristorazione perugina. A tutti i suoi familiari giungano le più sentite condoglianze da parte del Comune di Perugia e della città”.