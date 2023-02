Il Santo Padre onora la Madre dei Migranti, Francesca Saverio Cabrini

ROMA – Questa mattina il Santo Padre ha celebrato l’amore e la carità per i migranti nel visionare, in Vaticano, alcune scene di un nuovo film del produttore americano Eustace Wolfington, sulla vita e sulle opere di Santa Francesca Saverio Cabrini, meglio conosciuta come Madre Cabrini, fondatrice dell’ordine delle Suore Missionarie del Sacro Cuore di Gesù.

Eustace Wolfington dichiara che è l’onore della sua vita aver potuto condividere la sua devozione per Madre Cabrini con il Papa. Nel suo discorso a Papa Francesco, Mr. Wolfington ha detto che l’idea del film su Madre Cabrini era nato in Italia anni fa, quando la ex superiora generale Sr Maria Barbagallo, autrice e storica Cabriniana, ha chiesto alla giornalista italo americana Gilda Bello di portare l’idea del film negli Stati Uniti alla storica americana Sr Mary Louise Sullivan, per poter trovare i fondi con cui sostenere la produzione di questo film.

Sr. Sullivan all’Università Cabrinia, a Philadelphia, conosceva Eustace Wolfington. Il film, che racconta la storia di Madre Cabrini, Santa Patrona Universale degli immigranti, sarà proiettato per un pubblico ad invito limitato all’Università Pontifica Lateranense, Sabato 25 Febbraio alle ore 16.

Mons. Rino Fisichella, pro-Praefectus del dicastero della nuova evangelizzazione, farà un breve discorso per presentare il film. I due giorni di eventi Cabriniani a Roma sono stati organizzati da Alessandro Biciocchi, direttore della Fondazione Domenico Bartolucci, di cui è presidente onorario S.Em. il Cardinale Dominic Mambert. Il produttore del film intitolato “Cabrini”, Mr. Eustace Wolfington, ha annunciato che il film non è ancora in distribuzione.

Stampa e comunicazioni: +1 917 957 5687 – [email protected]