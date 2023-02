Sex working: un mercato in forte crescita in Italia

Pur essendo uno dei paesi al mondo più impegnati nella regolamentazione economica in ogni campo, l’Italia attualmente non dispone di leggi specifiche per regolare un mercato in costante espansione, che muove milioni e milioni di Euro.

Stiamo parlando del mercato del sesso, noto anche come sex working, che in molti paesi ha leggi specifiche (i più conosciuti sono la Germania e l’Olanda), ma in Italia viene ignorato e lasciato alla propria sorte, come se volessimo far finta di non saperne nulla. In questo articolo esamineremo le dinamiche del mercato del sesso in Italia, comprendendo come funziona e quali effetti ha sull’economia.

Alcuni dati sul sex working in Italia

Esplorando il mercato del sesso in Italia emerge come le attività che lo compongono siano principalmente il lavoro sessuale e la pornografia.

Tuttavia, essendo il mercato del sesso un settore molto frammentato, la sua estensione e organizzazione rimangono difficili da quantificare. Alcune stime indicano che ogni anno in Italia si registrino oltre 100.000 persone coinvolte nel lavoro sessuale per un traffico complessivo di circa 4 miliardi di €, ma non esiste un quadro preciso delle dimensioni del mercato.

L’assenza di una regolamentazione adeguata porta ad alcune conseguenze negative. In primo luogo, la mancanza di tutele per le persone coinvolte nel mercato del sesso può portare a situazioni di sfruttamento e violenza.

Inoltre, l’economia sommersa e l’illegalità nel settore rendono difficile la tassazione e il controllo da parte delle autorità. Infine, la mancanza di una regolamentazione adeguata impedisce la creazione di standard di sicurezza e igiene, che mettono a rischio sia i lavoratori del settore che i clienti.

L’online è il principale canale di vendita e di acquisizione clienti dei sex worker

Il commercio di prestazioni sessuali è ampiamente diffuso attraverso il web. Oggi, rispetto a qualche anno fa, i professionisti del sesso hanno la possibilità di organizzare incontri “divertenti” in modo molto semplice, grazie alla vasta scelta di siti specializzati in annunci di incontri a pagamento.

Ad esempio, uno dei portali più noti è torinoerotica.com, dove è possibile trovare contatti di accompagnatrici ed escort per organizzare incontri in varie località del nord Italia.

Questi siti web offrono la possibilità di inserire annunci con foto e contatti, il che permette ai professionisti del sesso di essere facilmente contattati dai propri clienti. Il pagamento delle prestazioni avviene solitamente in contanti, senza alcuna regolamentazione che possa tutelare il cliente o il fornitore delle prestazioni citate.

I contenuti online

Esiste un altro mercato che riguarda contenuti online privi di incontri reali, rappresentando una vasta gamma di prodotti sul web.

In questo contesto, è diventata di gran moda la piattaforma Onlyfans, dove è possibile visitare i profili dei content creator, iscriversi e ricevere contenuti molto espliciti. Altrettanto diffusa è la categoria dei siti web che forniscono video di natura sessuale.

Questi fenomeni influenzano profondamente l’adolescenza di ragazzi e ragazze, che spesso fraintendono il contenuto come rappresentazione veritiera della vita sessuale.

Di conseguenza, le rappresentazioni dell’erotismo presenti in questi video finiscono per fornire una visione distorta della sessualità che influenza spesso e volentieri in modo negativo la vita degli adolescenti durante gli anni in cui si forma il loro intelletto e la loro coscienza.