IL PROGETTO DI VERBUMLANDIART “DIVINAMENTE DONNA” ARRIVA IN CALABRIA

L’evento si terrà a Rende il 25 febbraio, alle ore 17, presso il Museo del Presente

Prosegue in Calabria, venerdì 25 febbraio alle ore 17 presso il Museo del Presente di Rende (Cosenza), il cammino del progetto “DivinaMente Donna” promosso ed organizzato dall’Associazione internazionale VerbumlandiArt sul tema “Basta violenza sulle donne, è oltraggio a Dio” (Papa Francesco), iniziativa di prevenzione della violenza contro le donne.

L’Associazione Verbumlandiart, che sulla prevenzione della violenza di genere ha programmato una serie di eventi in Italia – già realizzati a Lecce, Pesaro e Chieti, il prossimo a Firenze – terrà a Rende un’ulteriore riflessione a più voci. All’evento in terra di Calabria prenderanno parte Regina Resta, presidente VerbumlandiArt, Giacomo Terzo, presidente associazione “La casa di Giusy”, Maria Pia Turiello, criminologa forense esperta di violenza di genere, Giuseppe Di Liddo, esperto in finanza agevolata, Giada Falcone, presidente Moema Academy, Loredana Ambrosio, Confartigianato Impresa Calabria, Valentina Volpentesta, cantautrice, Lucia Longo, poetessa e pittrice, Lida Michela Carullo, scrittrice, Pina Sturino, consigliere provinciale con delega alle Pari Opportunità.

L’evento, con CF Assicurazioni main sponsor, ha il patrocinio della Municipalità di Rende, è realizzato con la collaborazione della rivista Verbum Press, dell’Associazione “La casa di Giusy” e di Moema Academy. Le finalità del progetto, nel suo percorso itinerante in Italia, sono quelle di favorire la consapevolezza del valore della differenza; destrutturare gli stereotipi di genere; attivare letture critiche sul fenomeno della violenza; sensibilizzare a riconoscere i segnali di rischio e di allarme relativi alle vittime (anche di violenza subita in famiglia), e quelli relativi ai potenziali autori di violenza, anche psicologica.