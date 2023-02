Grave lutto per Lino Banfi: è morta la moglie Lucia Zagaria, un amore lungo 61 anni

La tristezza nel cuore per un amore lungo 61 anni che non c’è più. Un grave lutto ha colpito il popolare attore pugliese Lino Banfi. È morta la moglie Lucia Zagaria, 85 anni. Lucia da tempo era affetta da Alzheimer. Il triste annuncio è stato dato da Rosanna Banfi che su Instagram ha condiviso una foto da giovane della mamma in bianco e nero mentre mangia un gelato. “Ciao Mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”.

Lucia Zagaria era sposata con l’attore pugliese dal 1962 e dal loro matrimonio era nati due figli, Rosanna e Walter. Lino Banfi è sempre rimasto accanto alla moglie durante tutto il periodo della malattia. Banfi aveva sposato Lucia Zagaria nel 1962 ma si erano conosciuti a Canosa di Puglia nel 1952. Lei aveva 13 anni, faceva la parrucchiera e lui, 15 anni, era un aspirante attore. Lino stava per trasferirsi a Milano per coronare il suo sogno e in quel lungo periodo lontano alla Puglia avevano continuato a scrivere a Lucia. Infatti la coppia era sempre rimasta in contatto. Poi si sposarono dopo 10 anni di fidanzamento, nel 1962.

L’attore aveva scritto una lettera a Papa Francesco. “Ho chiesto al Santo Padre – aveva detto alla moglie Lucia – quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita”. Il Pontefice ha risposto a Banfi. “Il Papa mi ha detto che non ha il potere di farci andare, anche se io e te non potremmo vivere senza l’altro, lui pregherà per noi”.