A 2 settimane dal terremoto che ha provocato 50 mila morti nuova violenta scossa in Turchia: crolli e feriti

Non c’è pace per la penisola anatolica. Una nuova violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito la Turchia meridionale, mentre la Nazione è ancora alle prese con le conseguenze del sisma che circa due settimane fa ha provocato oltre 47 mila morti accertati (numeri in continuano aggiornamento).

A causa del sisma odierno ci sarebbero edifici crollati e feriti in due città della Siria, secondo fonti citate da Al-Arabiya. L’epicentro è stato individuato a 15 km dalla città di Antiochia, capoluogo della provincia turca di Hatay, e a 70 chilometri da Latakia.