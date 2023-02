Cavriglia, al via nuovo centro educativo 0-6 nella ex scuola di Santa Barbara

A Cavriglia (Arezzo), la scuola primaria di Santa Barbara rinasce come Centro educativo integrato per bambine e bambini 0-6 anni. Si chiama “Le Bricchette”. Il nome richiama alla mente l’antica storia mineraria del territorio, ma oggi è diventato un edificio ad alta efficienza energetica e migliorato sul fronte dell’antisismica. L’inaugurazione, alla presenza, tra gli altri, dell’assessora all’istruzione Alessandra Nardini e del sindaco di Cavriglia Leonardo Degl’Innocenti o Sanni.

Grazie ai lavori di ristrutturazione, a cui la Regione Toscana ha contribuito con risorse Por Fesr 2014-20 e Gse pari a seicentomila euro, sui 950mila dell’intervento, la struttura oggi è dotata di un impianto fotovoltaico e di un sistema di gestione a distanza del riscaldamento, dell’illuminazione, dei ricambi d’aria e di tutte le tecnologie in grado di agire sul risparmio energetico. Il risultato è un edificio a energia quasi zero (classe energetica Nzeb).

Complessivamente scuola dell’infanzia e nido si sviluppano a piano terra su 740 mq e sono comunicanti tramite l’“agorà”, ambiente dove vengono svolte le attività comuni. La parte della scuola dell’infanzia comprende due sezioni con i relativi servizi igienici, uno spazio per le attività libere e uno per il pranzo. La parte del nido d’infanzia comprende un’area accoglienza, una per i giochi e una per il riposo.

Al piano primo è presente un locale adibito ad ufficio e spazio genitori. Presente anche un’area esterna a uso giardino.

“I servizi educativi per l’infanzia – ha affermato l’assessora Nardini – sono fondamentali per il futuro delle bambine e dei bambini, ed essenziali nella lotta contro disuguaglianze e povertà educative. Proprio per questo è importante impegnarsi incessantemente per garantire alle comunità toscane nidi, scuole dell’infanzia e scuole, di ogni ordine e grado, sicure, belle, accoglienti, inclusive, innovative e rispettose dell’ambiente, sostenendo quelle amministrazioni pubbliche che scelgono di investire nell’educazione e nell’istruzione. Voglio ringraziare la collega Monni per il decisivo contributo dell’assessorato regionale ambiente, il sindaco di Cavriglia e la giunta comunale per la tenacia con cui hanno portato a termine questo lungimirante intervento”.

“Il recupero ed il potenziamento di un edificio pubblico – ha commentato l’assessora all’ambiente Monia Monni – è sempre una bella notizia, ma lo è in particolare quando si parla di una scuola, dunque di un edificio che guarda al futuro. E futuro ed efficientamento energetico sono necessariamente strettamente collegati. Sono fiera del fatto che questa rinascita sia stata resa possibile dai contributi consessi tramite il bando regionale dei finanziamenti POR FESR, in questo modo oltre ad istruire ed educare i bambini, la scuola contribuirà ad abbattere le emissioni di CO2, un importante passo verso la transizione ecologica nella nostra Toscana”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di inaugurare questa struttura alla presenza dell’assessora Nardini. L’investimento economico rivolto al mondo delle scuole testimonia l’attenzione data da sempre dall’amministrazione ad un settore fondamentale quale è quello dell’istruzione. Solo con percorsi formativi innovativi e avvalendosi di strutture moderne e sicure, possiamo garantire ai nostri ragazzi quel futuro che si meritano”, queste le parole del sindaco di Cavriglia Leonardo Degl’Innocenti o Sanni.